Adelaide giocherà sporco contro Marcello e Rosa nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre. Fingendo un tentativo di togliersi la vita, la contessa riuscirà a far rimandare le nozze di Barbieri. Le anticipazioni rivelano che Adelaide commetterà un gesto estremo appena saprà del matrimonio imminente di Marcello con Rosa. Tutti saranno scossi e preoccupati per la contessa, ma si scoprirà che il suo era solo un inganno e non aveva intenzione di farla davvero finita. Inoltre, Mario sorprenderà con una proposta di nozze a Caterina.

Marcello e Rosa scossi dal gesto di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che ci sarà molta preoccupazione per la salute di Adelaide. La contessa, infatti, tenterà di togliersi la vita dopo aver saputo che Marcello e Rosa di sposeranno. Sarà un gesto totalmente inaspettato che lascerà senza parole soprattutto Barbieri che si precipiterà in ospedale dalla sua ex. Enrico parlerà con lui e tenterà di rassicurarlo, ma i sensi di colpa saranno tanti. Anche Odile soffrirà moltissimo per la situazione che sta vivendo sua madre, anche perché è stata lei a parlarle delle nozze imminenti tra Rosa e Marcello. Nessuno potrà restare indifferente al grave accaduto e Barbieri deciderà di rimandare le nozze con la sua nuova fidanzata.

Quando la notizia arriverà ad Adelaide, la donna convocherà Rosa a villa Guarnieri. In un primo momento, la contessa sarà molto accogliente con la sua rivale ma, appena la ragazza andrà via, sarà chiaro che l'inganno di Adelaide ha funzionato alla perfezione. Emergerà, quindi, che quella della contessa è stata solo una sceneggiata e non ha provato davvero a togliersi la vita per amore.

Fiori d'arancio a Il Paradiso delle signore?

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre, Adelaide sarà protagonista ma non mancherà lo spazio dedicato agli altri personaggi. Mario, infatti, tornerà a Milano dopo un breve periodo di lontananza e avrà le idee chiare sul suo futuro. Roberto, appena saputo del suo arrivo, cercherà subito un confronto con lui prima che sia troppo tardi.

I progetti di Landi, però, andranno in fumo. Mario, infatti, farà una proposta di nozze a Caterina con tanto di bacio in pubblico. Fulvio sarà spiazzato dal gesto del ragazzo e ne parlerà con i Puglisi che, come sempre, sapranno gestire la situazione nel migliore dei modi.

Rosa e Marcello: un sentimento inarrestabile

Marcello e Adelaide hanno vissuto un'intensa storia d'amore nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore. Dopo un periodo di alti e bassi, i due stavano per convolare a nozze ma è saltato tutto a causa di Rosa. L'amicizia tra la giornalista e Marcello, infatti, è diventata sempre più importante ed è nato un sentimento profondo che ha messo in crisi Barbieri. Quando ha capito di amare Rosa, Marcello le ha fatto subito la proposta di matrimonio e la ragazza ha condiviso la sua felicità con le amiche del grande magazzino. Adelaide ha capito che la sua storia è finita per Rosa e ha fatto di tutto per renderle la vita un inferno.