Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che i fratelli Marchesi continueranno a essere al centro delle trame. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, Umberto assisterà a una lite fra Odile ed Ettore, mettendo in guardia entrambi. Nel frattempo, per Greta ci sarà un incontro con una persona al Circolo. Tuttavia, mentre la stilista crederà di imbattersi per la prima volta nell’interlocutore, quest’ultimo sarà già al corrente di chi si trova davanti. Spazio anche alle vicende di Cesare, che inviterà Irene al cinema.

Umberto mette in guardia Ettore e Odile dopo aver assistito a una lite fra loro

Umberto guarderà con sospetto Odile, intenta a litigare con Ettore. I due colleghi della Galleria Milano Moda discuteranno animatamente a causa di un imprevisto durante il servizio fotografico per la nuova campagna pubblicitaria. La figlia di Adelaide resterà spiazzata e scontenta per le iniziative del direttore creativo e, improvvisamente, la situazione degenererà portando i due ragazzi a scontrarsi. Intanto Umberto continuerà a nutrire dubbi sulla buona fede dei fratelli Marchesi e, dopo aver assistito alla lite tra sua figlia ed Ettore, sospetterà che fra i due possa esserci del tenero. Guarnieri, inoltre, metterà in guardia entrambi: dovranno comportarsi correttamente in futuro.

Greta viene riconosciuta da una persona che sa la sua reale identità

Nel frattempo, mentre i fratelli Marchesi continueranno a tramare alle spalle di Adelaide e Umberto, un nuovo imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Greta, infatti, si recherà al Circolo e incontrerà una persona la cui identità e il cui genere non sono stati ancora resi noti. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore non rivelano se si tratti di un uomo o di una donna. Fatto sta che le cose potrebbero mettersi molto male: mentre Greta sarà convinta di conoscere una persona nuova, in realtà chi si troverà di fronte sarà perfettamente al corrente di chi sia lei. Il personaggio in questione, infatti, potrebbe averla già incontrata in passato, in altre vesti, o conoscere la sua reale identità.

È bene ricordare che i telespettatori sanno che Greta ed Ettore si sono presentati con il cognome Marchesi, ma tale cognome potrebbe essere semplicemente frutto della loro fantasia, inventato per non essere riconosciuti dalla contessa e da Umberto. Durante la settimana, inoltre, continueranno a farsi spazio le vicende legate a Cesare, che prenderà l’iniziativa invitando Irene al cinema. Il giovane Brugnoli, poi, si presenterà a sorpresa a casa di Caterina, alla cena organizzata dalla ragazza in onore di Mario. Tuttavia, quest’ultimo non sarà presente, poiché all’ultimo momento dirà alla sua fidanzata di avere impegni lavorativi improrogabili.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha continuato a ingannare Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno continuato ad avvicinarsi sempre di più alla famiglia di Adelaide. I fratelli Marchesi, infatti, vogliono vendicarsi della contessa e di Umberto, portando loro via tutte le ricchezze. Nel frattempo, Greta ha spronato suo fratello a conquistare Odile, mentre quest’ultima si è rassegnata all’idea di aver perso Matteo, ormai fidanzato da tempo con Marina Valli. Irene, invece, ha conosciuto Cesare Brugnoli, fratello maggiore della violoncellista emergente Chiara. La capo commessa è rimasta affascinata dal ragazzo, ma qualche giorno dopo lo ha visto in compagnia di una giovane alla moda, notando atteggiamenti confidenziali che l’hanno portata a credere che la donna fosse la sua fidanzata.