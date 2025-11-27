Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti di grande tensione per due protagonisti. Nelle puntate che saranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre, una fotografia susciterà sentimenti contrastanti a seconda di chi la osserverà. Matteo, infatti, riceverà da sua madre Silvana uno scatto risalente a qualche anno prima che provocherà in lui lacrime, mentre per Ettore e Greta ci saranno agitazione, rabbia e paura a causa di quanto presente nell’immagine. La foto, infatti, ritrarrà la famiglia Marchesi al completo, con i due fratelli da bambini insieme ai loro genitori.

Ettore e Greta si infuriano per la foto che Silvana ha dato a Matteo

L’evento al Circolo, durante il quale Silvana riconoscerà Greta, darà il via a una serie di avvenimenti destinati a far tremare i fratelli Marchesi. La signora Portelli, infatti, dopo aver scoperto che la stilista ha a che fare, seppur indirettamente, con suo figlio, consegnerà a Matteo una fotografia del passato raffigurante la famiglia Marchesi al completo: madre, padre e i due bambini, Ettore e Greta. Questo fatto riporterà alla luce qualcosa già accennato nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, ma che ora troverà conferma: i due stilisti sono fratelli. Alcuni fan, del resto, avevano già ipotizzato che il legame tra loro non fosse realmente quello dichiarato nei dialoghi.

Intanto, Matteo, vedendo la fotografia, si commuoverà fino alle lacrime, forse perché nell’immagine comparirà anche sua madre da giovane o perché sarà ritratto un luogo capace di risvegliare ricordi della sua infanzia. Alla fine, Ettore e Greta verranno a sapere dell’esistenza dello scatto, poiché Matteo lo consegnerà a Odile affinché lo faccia avere a Ettore. I fratelli Marchesi, però, saranno assaliti dalla paura: se la foto dovesse diffondersi, qualcuno potrebbe riconoscere i loro genitori.

Ettore e Greta devono sbarazzarsi della foto di Matteo

Nel frattempo, i fratelli Marchesi vedranno il loro piano subire una battuta d’arresto a causa di un imprevisto. Ettore e Greta dovranno quindi fare in modo che la fotografia non venga vista da nessuno e saranno costretti a farla sparire.

Per la prima foto non ci sarà problema, poiché era già finita nelle mani di Ettore tramite Odile, ma un nuovo ostacolo si presenterà quando scopriranno che esiste un’altra copia ancora nelle mani di Portelli. I due stilisti, dunque, elaboreranno un piano rischioso per sottrarre anche la seconda immagine. Alla fine Matteo non riuscirà più a ritrovare lo scatto. Per il momento, le anticipazioni lasciano intendere che i fratelli Marchesi riusciranno a sbarazzarsi delle fotografie con i volti dei loro genitori, ma non è detto che non esistano altre copie. Resta invece ancora un alone di mistero sul legame tra Silvana e i Marchesi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto non si fida di Ettore e Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Umberto ha osservato con sospetto i fratelli Marchesi, soprattutto dopo che Greta è arrivata a Milano portando in valigia un abito da sposa. Guarnieri, infatti, ha notato come questa coincidenza sia apparsa piuttosto strana, proprio nel momento in cui alla contessa si era rovinato il vestito per le sue imminenti nozze. Nel frattempo, Odile si è avvicinata a Ettore, ignara che il ragazzo stia fingendo di essere innamorato di lei soltanto per portare a compimento il suo piano di vendetta. Greta e suo fratello, infatti, vogliono impadronirsi di tutte le ricchezze di Umberto e Adelaide, anche se nei loro dialoghi non è ancora emerso un dettaglio cruciale: non è chiaro quale torto abbiano subito dalla contessa e da suo cognato per nutrire un rancore così profondo nei loro confronti.