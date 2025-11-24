Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che la notizia delle nozze tra Marcello e Rosa verrà appresa anche dalla contessa Adelaide, la quale deciderà di rivolgersi subito al suo ex per fargli una proposta spiazzante.

Marcello resterà sconvolto dalle parole della contessa ma, al tempo stesso, non avrà intuizione di rinunciare alla sua favola d'amore con la giornalista.

Rosa, invece, dopo aver appreso la richiesta della contessa si mostrerà in forte crisi al punto da mettere in discussione anche le imminenti nozze con Barbieri.

Marcello sconvolto dalla sua ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

Marta apprenderà la notizia del matrimonio ormai imminente tra Rosa e Marcello e deciderà di parlarne con Umberto e Odile. Immediata sarà la reazione della figlia della contessa Adelaide, la quale deciderà di informare subito sua mamma su quanto sta accadendo.

Odile, nonostante il parere negativo di Marta, svelerà a sua mamma che l'ex fidanzato ha scelto definitivamente di voltare pagina, al punto da coronare il suo sogno d'amore con la giornalista del Paradiso Market che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Un duro colpo per la contessa, la quale deciderà di rivolgersi subito al suo ex fidanzato Marcello per avere un confronto diretto.

Rosa in crisi per le nozze nei prossimi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che Adelaide avanzerà una richiesta ben precisa al suo ex fidanzato, lasciandolo senza parole. La sua richiesta, infatti, apparirà come una sorta di imposizione nei confronti dell'ex al punto da lasciarlo sconvolto e senza parole, anche se al momento non si conoscono i dettagli.

Marcello, però, non avrà intenzione di lasciarsi scoraggiare: il suo obiettivo sarà quello di portare avanti il suo matrimonio con Rosa Camilli.

Reazione diversa da parte della giornalista che, dopo aver appreso della richiesta di Adelaide, andrà in forte crisi in merito alle imminenti nozze. Rosa confesserà a Marcello di essere disposta anche a fare un passo indietro pur di viversi serenamente questa storia, senza ricorrere per forza al matrimonio.

Rosa comprese di amare Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap opera, Rosa aveva compreso di provare dei sentimenti forti e autentici nei confronti di Marcello Barbieri, tanto da decidere di lasciare Milano per un po' di tempo, nella speranza di dimenticarlo.

Rientrata in città, però, la ragazza aveva capito di non averlo mai dimenticato del tutto, fino ad arrivare al momento in cui si ritrovarono travolti dalla passione.