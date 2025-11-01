Sabato 1° novembre è stato pubblicato l'episodio finale di Innocence sul sito di Mediaset Infinity. Negli ultimi momenti della serie si susseguono numerosi colpi di scena, al centro dei quali ci sono la storia d'amore tra Ela e Ilker, il loro matrimonio e l'esito del processo. I due ragazzi si sposeranno prima della sentenza, che riserverà sorprese: verrà infatti accertata la responsabilità di Ilker nell'aggressione ai danni di quella che ormai è diventata sua moglie. Per lui si apriranno le porte del carcere con una condanna a 8 anni. Banu, invece, sarà accusata di aver aiutato il signor Ilgaz a occultare le prove del crimine e finirà dietro le sbarre.

Ela sposa Ilker prima del processo

Ela rifiuterà inizialmente la seconda proposta di matrimonio di Ilker, che le porterà l'anello a casa. Tuttavia, dopo averlp rincorso per strada, cambia idea. Timur sarà complice della discutibile scelta di sua figlia, attratto dall'ingente somma di denaro che la famiglia dell'imprenditore gli consegnerà tramite un assegno. Ela e Ilker diventeranno quindi marito e moglie con una cerimonia intima a bordo di una barca, alla presenza di Timur e di Cenk, cognato dello sposo. Nel frattempo, Cenk compirà un gesto grave contro la famiglia Ilgaz, tradendo la fiducia di sua moglie e dei suoi genitori. Si recherà infatti in azienda, dove trasferirà l'intero patrimonio societario sul proprio conto personale, per poi darsi alla fuga.

Lo stesso Timur, alla fine, non riuscirà a incassare il denaro ricevuto da Ilgaz.

Ilker ha aggredito Ela e viene arrestato

Il giorno del processo, le famiglie Ilgaz e Yuksel si ritroveranno in tribunale per fare luce su quanto accaduto la notte dell'aggressione. Emergono risvolti inaspettati che portano alla verità: Umut verrà dichiarato innocente. Si scoprirà infatti che è stata la cugina di Ela a incastrare il vicino di casa, dopo aver ricevuto una cospicua somma di denaro da Banu . Quest'ultima verrà accusata di aver occultato le prove dell'aggressione di Ilker ai danni di Ela e sarà arrestata. Per Ilker verrà accertata la responsabilità dell'aggressione e riceverà una condanna a 8 anni di carcere.

La giovane Yuksel riconsegnerà l'anello a sua suocera, mentre Harun e Irem si troveranno faccia a faccia con Bahar e sua figlia nel momento in cui Ilker verrà portato via. Inaspettatamente, le due rivali in amore, Irem ed Ela, si abbracceranno, mentre Harun e Bahar si stringeranno la mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umut è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Innocence, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Umut è stato incastrato dalla cugina di Ela, che ha ricevuto regali costosi e una cospicua somma di denaro da Banu per collocare nella stanza del ragazzo alcune prove compromettenti in vista di una perquisizione. Gli agenti, infatti, hanno trovato nella camera di Umut alcune foto di Ela in posa ammiccanti, che sembravano dimostrare un'ossessione nei suoi confronti, portando così al suo arresto. Nel frattempo, Ilker ha chiesto a Ela di sposarlo, ma lei non gli ha dato una risposta, pur continuando a frequentarlo.