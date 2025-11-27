Venerdì 5 dicembre alle 21:20 ci sarà un grande ritorno in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento della soap turca Io sono Farah, che prenderà il posto di Tradimento. Le anticipazioni sull’episodio annunciano un improvviso cambio di vita per la protagonista della soap. Farah Ersadi, infatti, si infurierà con Mehmet, ma alla fine deciderà di collaborare con la polizia. Nel frattempo, prenderà il suo bambino e andrà a vivere nell’appartamento di Tahir, che intanto vorrà mettere al sicuro Kerim e sua madre.

Farah non si fida di Mehmet

Farah andrà su tutte le furie e se la prenderà con Mehmet, non riuscendo più a fidarsi di lui.

Le cose cambieranno all’improvviso quando Ersadi scoprirà un fatto che la metterà subito in agitazione, ossia che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio. È bene specificare che Farah è arrivata come clandestina in Turchia e ha iniziato a fare la donna delle pulizie, ma in realtà, in Iran, nazione dalla quale proviene, era una dottoressa. Tale accadimento farà cambiare idea a Farah, che preferirà collaborare con la polizia.

Farah e Kerim vanno a vivere a casa di Tahir

Nel frattempo, Farah lascerà il suo appartamento per trasferirsi insieme al piccolo Kerim nell’appartamento tecnologico di Tahir. Il ragazzo, intanto, organizzerà il trasloco di madre e figlio in modo da far loro trovare un’abitazione accogliente dove poter vivere al meglio.

Intanto, Tahir avrà come obiettivo quello di mettere al sicuro Kerim e sua madre, arrivando persino a compiere un gesto estremo. Il criminale, infatti, si metterà addirittura in contatto con un rivale del padre adottivo per allearsi con lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah ha assistito a un omicidio

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah, andate in onda su Canale 5, Ersadi è arrivata in Turchia come clandestina e, mentre lavorava in un locale come donna delle pulizie, ha sentito strani rumori provenire dalla sala. La ragazza si è nascosta e ha assistito all’omicidio di un uomo. Tuttavia, i criminali presenti sul posto si sono accorti che c’era qualcuno e, quando è stata scoperta l’identità della testimone, hanno iniziato a darle la caccia.

Tahir, intanto, ha preso Farah sotto la sua ala protettiva, dandole supporto e avvicinandosi a lei, conoscendo meglio la sua storia. Tahir ha scoperto che la donna ha un figlio piccolo di nome Kerim, gravemente malato, e l’ha aiutata con il ricovero ospedaliero. Nel frattempo, la polizia ha capito che Ersadi aveva visto qualcosa la notte del delitto e ha iniziato a cercarla per farla testimoniare. Tuttavia, la ragazza ha preferito non dire nulla, poiché Tahir e la sua organizzazione avevano pagato le cure per suo figlio e gli avevano salvato la vita.