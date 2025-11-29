La trama della nuova puntata di Io sono Farah, in onda il prossimo 5 dicembre in prima serata su Canale 5, racconta che Tahir proporrà alla protagonista di scappare all'estero ma lei rifiuterà la proposta per non lasciare solo il figlio gravemente malato. Ersadi apparirà intenzionata a testimoniare davanti al procuratore per non rischiare il rimpatrio.

Tahir mette con le spalle al muro Farah

Le anticipazioni rivelano che Farah non riuscirà più a fidarsi di Mehmet. Nonostante questo, la protagonista capirà che l'unica via per salvarsi è tornare a collaborare con la polizia pur di non essere rimpatriata in Iran.

Allo stesso tempo, la donna prenderà alloggio in una casa ultra high-tech trovata da Tahir. Quest'ultimo apparirà diviso su due fronti: cercare di proteggere Ersadi oppure allearsi col nemico. Ben presto, Tahir scoprirà che Yasemin ha informato la polizia che la protagonista era colei che era saltata dall'auto in corsa. L'uomo cercherà di far confessare ad Ersadi tutta la verità ma lei farà finta di niente. Tahir metterà con le spalle al muro Farah, rivelandole di sapere della telefonata che ha fatto a Mehmet.

Tahir propone ad Ersadi di fuggire

Farah proverà a spiegare a Tahir che deve testimoniare davanti al giudice se non vuole tornare in Iran ma lui apparirà irremovibile, chiedendole di andarsene.

Intanto Vera e Bade cercheranno di convincere Kaan a trasferirsi all'estero, scontrandosi col rifiuto categorico di lui. Vera proporrà poi a Farah di costruire un futuro migliore in cambio del suo silenzio. La protagonista vagherà per strada tormentata dai dubbi finché verrà fermata da Tahir, che la pregherà di salire a bordo della sua auto.

Intanto, Ali Galip assegnerà una missione speciale a Bekir, scontrandosi col volere del capo dei Karaman che fermerà le sue intenzioni.

Tahir, invece, proporrà a Farah di scappare ma lei apparirà impaurita dalla necessità di occuparsi della salute del figlio. Ersadi accetterà di testimoniare davanti a Mehmet. Sarà in questo frangente che il procuratore scoprirà che la protagonista è una clandestina con un figlio gravemente malato, le cui cure sono a carico della famiglia Akinci.

Per questo motivo, l'uomo deciderà di non ascoltare la sua deposizione, ritenendola una testimone inattendibile.

Vera ha informato Orhan che Farah sta per essere rimpatriata

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine novembre su Canale 5, la protagonista è stata caricata a forza sull'autobus che l'avrebbe portata in aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera ha avvertito Orhan di ciò che è successo. Da questo momento è iniziata una corsa contro il tempo per impedire che il bus raggiungesse l'aeroporto e che Farah venisse espulsa dalla Turchia.