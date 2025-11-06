Iuliana Calcatinci è entrata da poco nel cast de Il Paradiso delle Signore interpretando il personaggio di Caterina Rinaldi, la figlia di Fulvio, con un passato che la porta a Milano carica di sogni.

Cresciuta in Moldavia e arrivata in Italia da bambina, l'attrice Iuliana Calcatinci dà vita a un personaggio che promette di fare breccia. In questa intervista per Blasting News ci racconta del debutto nella soap, del rapporto fra lei e Caterina, delle sfide di una giovane attrice in un cast consolidato e dei progetti futuri.

‘Caterina creerà dei rapporti profondi con le sue colleghe e non solo’

Salve Iuliana, Caterina Rinaldi è una new entry molto attesa: cosa l’ha colpita di questo personaggio e perché ha deciso di interpretarla?

‘Già dal primo provino in presenza, avendo avuto modo di confrontami con il direttore artistico, mi ha colpita la generosità d’animo di Caterina e anche la sua maturità. È una ragazza molto legata a suo padre con cui ha costruito un rapporto più solido maggiormente nell’ultimo periodo, dopo che la sua fabbrica ha fallito. Nonostante questo, essendo comunque un padre molto rigido, a volte gli nasconde dei segreti o delle situazioni per paura di non essere compresa. D’altro canto però ho apprezzato molto anche la sua ironia e autoironia che è segno di intelligenza’.

Lei ha vissuto un trasferimento e una formazione intensa: quali esperienze personali hanno aiutato a dare spessore a Caterina?

‘Secondo me anche solo il fatto di aver vissuto in due paesi e quindi due culture differenti, mi ha portata ad avere un punto di vista diverso su questo personaggio. Poi sicuramente il fatto di aver vissuto per un periodo lontana dai genitori, quest’esperienza avendo inspessito me, potrebbe essere che abbia aiutato a dare spessore anche a Caterina’.

Questa stagione de Il Paradiso delle Signore si apre nella Milano degli anni ’66-67: come si è preparata per inserirsi in un’ambientazione d’epoca e quali sfide ha incontrato?

‘Mi sono preparata studiando molto il periodo storico anche da un punto di vista sociale e culturale.

L’ho fatto leggendo libri e guardando i film dell’epoca per capire la mentalità, e le idee di quegli anni. Anche se non ne ho avuto modo, mi sarebbe piaciuto ovviamente poter parlare con qualcuno che avesse vissuto quegli anni in prima persona’.

Caterina scopre un fidanzato segreto e vive momenti di crescita: può anticipare cosa la vita al grande magazzino le riserverà?

‘Caterina al Paradiso creerà dei rapporti profondi con le sue colleghe e non solo. Per lei il grande magazzino diventerà una seconda casa, luogo di confidenze, spensieratezza, dispiaceri e crescita, sia personale sia professionale’.

Iuliana Calcatinci: ‘Non sono una ragazza molto presente sui social’

Sul piano professionale, che rapporto ha Iuliana Calcatinci con i social, con il pubblico e con la visibilità che sta crescendo?

Qual è l’equilibrio fra set e quotidianità?

‘Sono sincera, al momento non sento nessuna differenza rispetto alla mia vita prima del set. Non sono una ragazza molto presente sui social, quindi mi vivo questa nuova quotidianità in maniera molto tranquilla’.

Guardando al futuro: oltre Caterina e la soap, quali sono i suoi obiettivi come attrice e come persona?

‘Come attrice sicuramente ho voglia di continuare a formarmi e a migliorarmi. Vorrei tanto interpretare personaggi lontani da me, mi affascinano molto i ruoli da antagonista. Come persona vorrei continuare a evolvermi, a lavorare sulla mia persona e trovare il mio equilibrio’.