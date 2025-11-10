Bahar scoprirà che Yeliz ha perso la vita nelle puntate de La forza di una donna dal 17 al 22 novembre e si scaglierà contro Sarp: "Vorrei che fossi morto, ci hai rovinato la vita", dirà. Le anticipazioni tv rivelano che appena Bahar saprà di aver perso la sua amica scoppierà in lacrime e attribuirà a Sarp ogni responsabilità. "Non dovevi tornare, tutto è successo a causa tua".

La foto di Yeliz al TG e i presentimenti di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar continuerà la convivenza forzata con Sarp e Piril, ma metterà le cose in chiaro: lei non rivuole suo marito.

Sarp in qualche modo sarà convinto di poter recuperare con Bahar e non si arrenderà con lei, a costo di ferire Piril che lo vedrà elemosinare attenzioni dalla sua prima moglie. Nel frattempo, i bambini vedranno per caso la foto di Yeliz al tg, mentre si troveranno nell'auto di una delle guardie del corpo. Non ci sarà audio, quindi Doruk e Nisan non capiranno perché si parlasse di Yeliz, ma lo diranno subito a Bahar. Quest'ultima, incuriosita, tenterà di rimettersi in contatto con i suoi amici. La donna riuscirà a prendere il caricabatterie e telefonerà a Ceyda che in quel momento non si troverà vicino al telefono. A vedere il dispositivo squillare sarà Emre, diventato il suo datore di lavoro, che leggendo il nome di Bahar risponderà.

"Ceyda e tua madre sono andate in farmacia, ma non è successo nulla di preoccupante, solo un taglietto", dirà Emre. L'uomo spiegherà a Bahar che la farà richiamare appena Hatice e la sua amica torneranno. Dopo qualche secondo di silenzio, Emre si lascerà scappare qualcosa che cambierà tutto ne La forza di una donna: "Bahar, volevo dirti che mi dispiace, condoglianze". La donna sarà sconvolta da quelle parole e appena Emre capirà che lei non sapeva nulla di Yeliz si maledirà per aver parlato troppo. Emre dirà di aver sbagliato persona, ma il suo tono preoccuperà molto Bahar che vorrà saperne di più.

La telefonata con Emre che cambierà tutto a La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna dal 17 al 22 novembre Emre non dirà nulla a Bahar, ma lei capirà che è successo qualcosa a Yeliz e scoppierà a piangere.

La donna, infatti, ricorderà il sogno in cui suo padre e Yeliz andavano via da lei e avrà un terribile presentimento. Presa dal feroce dubbio, Bahar telefonerà ad Arif che in lacrime le confermerà tutto. Il dolore sarà forte per la donna che manderà via i bambini e si lascerà andare ad un pianto disperato rinchiudendosi nella sua stanza. Sarp arriverà poco dopo, chiederà a Bahar di aprire la porta e proverà a calmare i bambini. Quando la donna uscirà sfogherà tutto il suo dolore su Sarp: "Perché non sei morto? Non dovevi tornare". L'uomo sarà ferito dalle parole di sua moglie che gli ripeterà: "Preferirei che fossi morto". "Tutto questo è successo a causa tua" continuerà Bahar "ci hai rovinato le vite".

Piril assisterà a tutto e sarà proprio la sua rivale a invitarla a sentire il suo sfogo contro il marito. "Non toccarmi", urlerà, "sapevi che Yeliz era morta e ti sei divertito con noi". Sarp proverà a spiegarsi, dicendole di aver fatto quello che doveva, ma lei non avrà voglia di sentire una parola di più: "Preferirei che fossi morto", ripeterà prima di andare via.

Sarp non voleva che Bahar sapesse della morte di Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha nascosto a Bahar che Yeliz è morta. Per riuscire nel suo intento, l'uomo ha costretto a Leyla di telefonare a Enver intimandogli di non parlare con Bahar del tragico accaduto o lei sarebbe morta. Successivamente, Sarp ha fatto di tutto per impedire i contatti tra sua moglie e la sua famiglia.

Prima ha detto che non c'erano caricabatterie in casa, poi ne ha trovato uno ma ha finto che non funzionasse. Alla fine Bahar è andata da sola a procurarsi un cavo per sentire la sua famiglia. Anche in questo caso, però, Sarp ha tentato di tutto e alla fine le ha intimato di parlare solo per pochi minuti ed effettuare solo una telefonata. Bahar non ha saputo nulla di Yeliz, perché i suoi cari si sono ricordati delle minacce di Leyla. Sarp, nel frattempo, ha provato a riavvicinarsi a sua moglie creando delle situazioni con Doruk e Nisan e coinvolgendola nei loro giochi.