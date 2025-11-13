Emre farà capire a Bahar che Yeliz è morta nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 21 novembre. Le anticipazioni tv rivelano che l'uomo risponderà al telefono di Ceyda e, pensando che Bahar fosse al corrente di tutto, le farà le condoglianze. Emre si renderà conto della gaffe troppo tardi e proverà a rimediare dicendo di aver sbagliato persona. Bahar, però, capirà tutto e scoppierà in un pianto disperato.

Enver e Hatice apriranno la porta di casa a Idil

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice e Ceyda lavoreranno al pub di Emre.

Le due donne si troveranno molto bene e, per loro, sarà un nuovo inizio dopo i giorni terribili passati a piangere per la morte di Yeliz. Mentre saranno in cucina, Hatice racconterà a Ceyda che lei e Enver hanno intenzione di affittare la stanza a Idil. "Vuoi portare quel pidocchio in casa tua?" chiederà Ceyda che non nutre affatto simpatia per la cugina di Emre. Hatice le spiegherà che non è entusiasta della cosa, ma non poteva rifiutarsi perché Emre le ha dato un lavoro. La donna, inoltre, dirà a Ceyda che un'entrata in più per lei ed Enver sarebbe una manna dal cielo. Nel frattempo, Emre darà la notizia a Idil che non sarà per niente felice di andare a vivere da Hatice. "Vuoi mandarmi a casa di quei vecchi?" dirà la ragazza a suo cugino che però non accetterà rifiuti.

"Ho pagato un mese di affitto - le dirà - l'alternativa è dormire al parco". Durante la chiacchierata con Hatice, Ceyda si taglierà inavvertitamente usando il coltello e perderà parecchio sangue dalla ferita. La madre di Bahar prenderà subito uno straccio per tamponare ma quando vedrà che la situazione è più grave chiederà alla sua amica di andare in farmacia. In quel momento arriverà in cucina Emre che manderà subito Ceyda a farsi medicare la brutta ferita.

La telefonata che cambierà tutto a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 21 novembre, Emre resterà da solo in cucina mentre le due donne andranno in farmacia. Nel frattempo, Bahar e i bambini potranno finalmente usare il telefono grazie al caricabatterie che Piril darà a Doruk.

La donna farà il numero di Ceyda che continuerà a suonare a vuoto in cucina mentre Emre laverà il pavimento. L'insistenza degli squilli porterà il datore di lavoro di Hatice a rispondere, soprattutto quando vedrà il nome di Bahar sul telefono. "Ceyda non c'è - dirà Emre - Si è tagliata ed è andata in farmacia ma non è niente di grave". Subito dopo aver rassicurato Bahar sulle condizioni di Ceyda, però, arriverà uno dei momenti più dolorosi de La forza di una donna. Emre, infatti, si sentirà di dover fare le condoglianze a Bahar. "Mi dispiace molto", dirà alla donna che non riuscirà subito a capire a cosa si stia riferendo. In quel momento, Emre si accorgerà di aver fatto una gaffe tremenda e tenterà di rimediare, balbettando di aver sbagliato persona.

Bahar, però, capirà tutto: "Si tratta di Yeliz, vero?" chiederà con le lacrime agli occhi. Il silenzio di Emre sarà già una risposta per Bahar che scoppierà in un pianto disperato e ricorderà il sogno che aveva fatto con Yeliz e suo padre. I bambini non riusciranno a dare una spiegazione alle lacrime della donna che non avrà neanche la forza di parlare.

Perché Bahar non sapeva della morte di Yeliz?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda. Bahar, però, non ha visto nulla perché Sarp ha portato via lei e i bambini dal palazzo un attimo prima della tragedia. A Tarlabasi è cambiato tutto con l'addio a Yeliz: Ceyda è stata quella che ha sofferto più di tutti perché sente di essere rimasta sola.

Hatice ed Enver le stanno accanto come possono, ma nessuno può colmare il lei il vuoto lasciato da Yeliz con cui condivideva anche la casa. Bahar, costretta a restare allo chalet con Sarp, non immagina neanche cosa è successo in sua assenza. Sarp ha vietato internet e l'uso dei telefoni per impedire a sua moglie di sapere qualcosa di Yeliz. L'uomo, inoltre, ha costretto Leyla a telefonare a Enver per intimargli di non dire nulla a Bahar. Sarp teme che sua moglie possa andare via appena saprà che ha perso la sua migliore amica e per questo sta mentendo.