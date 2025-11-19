Sarp si confiderà con Bahar e le racconterà i suoi anni di assenza nella puntata de La forza di una donna di giovedì 27 novembre: "Ho tolto la vita a un ragazzo". Le anticipazioni tv rivelano che Sarp spiegherà a Bahar che Piril gli ha salvato la vita dopo la caduta in mare, ma anche in seguito, quando Nezir voleva eliminarlo. "La mia vita è stata distrutta", racconterà l'uomo a sua moglie che inizierà a capire tutta la sua sofferenza. Sarp dirà a Bahar che Nezir lo sta cercando per vendicare la morte di suo figlio.

La fuga negata di Bahar e il racconto di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp userà i suoi figli per impedire a Bahar di fuggire con Arif. Doruk e Nisan saranno consegnati alle guardie del corpo che li porteranno in casa mentre Sarp dirà a sua moglie che, se vuole, può andare via da sola. Lo scontro tra Arif e il suo rivale non tarderà ad arrivare; la rabbia e la tensione accumulate arriveranno alle stelle a La forza di una donna. Bahar fermerà i due uomini e, per il bene di tutti, tornerà allo chalet con Sarp, mentre Arif sarà costretto a rimettersi in macchina, sconfitto e amareggiato. Una volta in casa, Bahar si sentirà come in una prigione e non avrà neanche le forze di rispondere a Sarp che continuerà a chiederle spiegazioni sul suo rapporto con Arif.

L'indomani, però, arriverà il momento della verità: Doruk e Nisan saranno portati in macchina a guardare i cartoni animati e Sarp resterà da solo con Bahar. L'uomo, in lacrime, racconterà a sua moglie cosa ha dovuto passare nei suoi anni di assenza, ma soprattutto le spiegherà perché è sparito per così tanto tempo. Sarp inizierà dalla sera della caduta in mare, provocata da Sirin che lo ha accusato di molestie. "L'acqua era molto fredda. Persi conoscenza". Sarp racconterà di essersi svegliato sulla barca di Piril e alcun flashback riporteranno i telespettatori a quei momenti. Bahar dirà a suo marito che sapeva del salvataggio perché glielo aveva raccontato Enver. "Tolsi la vita a un ragazzo", spiegherà Sarp.

"Era l'ex fidanzato di Piril e pensava che fossimo amanti". L'uomo ricorderà a fatica quei momenti, perché dirà a Bahar che la sua memoria non è perfettamente lucida.

Sarp si aprirà con Bahar a La forza di una donna: 'La mia vita è stata distrutta'

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 27 novembre, Sarp dirà a Bahar che, mentre si trovava con Piril, è arrivato Mert e ha puntato la sua arma contro di lei. Il padre di Doruk continuerà il suo racconto dicendo che si sentiva in debito con Piril che gli aveva salvato la vita e non ha esitato a ricambiare. Sarp ricorderà che, durante lo scontro con Mert, è partito un colpo di pistola e il ragazzo ha perso la vita. "Subito dopo, un suo uomo colpì me.

Ho ricordi frammentati". Bahar sarà molto dispiaciuta per suo marito che non farà altro che pensare a cosa sarebbe successo se non fosse mai salito su quel traghetto. "Quella notte la mia vita è stata distrutta. Gli uomini di Nezir ci hanno rapiti e hanno dato fuoco alla casa in cui eravamo prigionieri. Se fosse dipeso da Suat - preciserà Sarp - sarei morto lì dentro, ma Piril mi ha salvato ancora una volta".

Bahar voleva scappare da Sarp e tornare alla sua vita con Arif

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp non ha avuto modo di spiegare a Bahar come si sono svolti i fatti. L'uomo è arrivato al quartiere di Tarlabasi e ha rapito lei e i bambini per portarli allo chalet, senza neanche una spiegazione.

Sarp si è limitato a dire a Bahar che le loro vite erano in pericolo perché Nezir li stava cercando. La donna ha vissuto tutto come una prigionia, anche perché Sarp le ha tolto la possibilità di sentire i suoi cari e le ha tenuta nascosta la morte di Yeliz. Quando Bahar ha scoperto di aver perso la sua migliore amica non ha più potuto tollerare questa situazione e ha telefonato ad Arif: "Portami via da qui". Da quel momento, la donna ha organizzato una fuga con i bambini, ma i piani sono stati stravolti da Sarp, per nulla disposto a perdere un'altra volta la sua famiglia.