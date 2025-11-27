Piril farà preoccupare con le sue parole nella puntata de La forza di una donna di giovedì 4 dicembre: "Spero di ammalarmi e perdere la vita - dirà - dei bambini se ne occuperà Bahar". Le anticipazioni tv rivelano che Piril tenterà di farla finita, dopo aver sentito Sarp dichiarare che, tra loro, non c'è mai stato amore. Leyla sarà molto preoccupata e telefonerà a Suat per avvertirlo delle pessime condizioni di sua figlia.

Forte tensione a La forza di una donna: Piril non ne potrà più

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tutti saranno preoccupati per Piril.

Quest'ultima, infatti, dopo aver visto Sarp provare a baciare Bahar, tenterà di farla finita con delle pillole. Piril assumerà i medicinali e, dopo aver avuto una crisi di rabbia con suo marito, andrà a mettersi a letto. Sarà Bahar ad intuire che qualcosa non va e a correre da Piril per salvarle la vita. Il peggio sarà evitato, ma la madre dei gemelli avrà un umore pessimo. Piril cadrà in uno stato di depressione e non avrà voglia di fare niente, neanche di mangiare. L'indomani, la donna si alzerà dal letto ma non cambierà il suo atteggiamento. Leyla la inviterà a fare colazione con i bambini dicendole che, se continua così, si ammalerà. La risposta di Piril, però, sarà disperata: "Spero di ammalarmi e di perdere la vita, dei miei figli se ne occuperà Bahar".

Le parole rassegnate della donna metteranno in allarme Leyla che non potrà restare con le mani in mano.

Leyla sarà molto preoccupata per la salute di Piril

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 4 dicembre, Leyla non saprà più come aiutare Piril con le parole e passerà ai fatti. Appena Sarp si allontanerà dalla stanza, Leyla ruberà il suo telefono e chiamerà Suat per avvertirlo di quanto è accaduto. La ragazza spiegherà al padre di Piril che la donna sta molto male e che ha tentato persino il suicidio. L'uomo, in preda alla preoccupazione, ordinerà a Munir di organizzarsi immediatamente per andare allo chalet e riprendersi Piril e i gemelli. Questo cambio di programma farà saltare i piani di Nezir che, con Azmi, aveva invitato Munir da loro per eliminarlo.

La sofferenza di Piril sin dal suo arrivo allo chalet

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha dichiarato il suo amore a Bahar senza rispettare Piril. L'uomo ha quasi ignorato l'esistenza di sua moglie e dei gemelli che si sono trasferiti allo chalet. Le attenzioni di Sarp nei confronti di Nisan e Doruk sono sempre state maggiori rispetto a quelle per i gemelli, quasi sempre lasciati con la baby sitter. Piril ha osservato tutto, ma ha sopportato fino a quando tra Bahar e Sarp c'è stato un chiarimento importante. Piril si è nascosta per origliare e ha ascoltato suo marito denigrare il loro rapporto per esaltare il suo amore per Bahar e pregarla di tornare con lui. Le scenate di gelosia di Sarp, la sua insistenza con Bahar ma soprattutto lo sminuire i sentimenti con Piril hanno ferito profondamente la donna che non ha più potuto sopportare questa situazione.