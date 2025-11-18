Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, Arif Kara (Feyyaz Duman) continuerà ad essere turbato dal ritorno improvviso di Sarp (Caner Cindoruk). Appena Arif non le nasconderà la sua gelosia per il suo riavvicinamento al padre dei suoi figli, Bahar (Ozge Ozpirincii) troncherà il loro rapporto.

Arif riabbraccia Bahar dopo essere stato scagionato

Ben presto, Arif e suo padre Yusuf (Yaşar Uzel) finiranno in prigione con l'accusa di essere coinvolti nella morte di Yeliz (Ayça Erturan), in realtà uccisa per errore da uno scagnozzo di Nezir (Hakan Karahan), il nemico di Sarp.

Per aiutarli a tornare in libertà ci penserà l'avvocatessa Kismet Avci (Tuğçe Altuğ), la quale rivelerà al barista di essere sua sorella, durante un loro incontro.

Non appena verrà scagionato, Arif riabbraccerà Bahar, la quale verrà rilasciata da Nezir insieme ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) dal pericoloso Nezir, che li aveva sequestrati all'interno della sua villa per far uscire allo scoperto Sarp.

Arif confessa a Bahar di non aver smesso di amarla

Successivamente, Arif farà una sorpresa a Nisan e Doruk all'uscita di scuola e in tale circostanza avrà un nuovo faccia a faccia con il rivale Sarp, che gli dirà di farsi da parte e di allontanarsi dalla sua famiglia. Arif comincerà a entrare in crisi, non appena sua sorella Kismet gli dirà che Bahar sta alloggiando a casa della madre Hatice insieme a Sarp.

Convinto che i due coniugi torneranno presto insieme, Arif inizierà a ignorare Bahar e a non rispondere nemmeno alle sue telefonate.

Dopo aver notato lo strano comportamento del barista, Bahar gli chiederà delle spiegazioni. Messo alle strette, Arif farà presente alla donna di non aver smesso di amarla e le dirà di non gradire il fatto che condivide lo stesso tetto con Sarp. Parecchio spiazzata, Bahar gli ribadirà ancora una volta di fare tutto per il bene dei suoi figli e deciderà di allontanarsi da lui.

Riepilogo: Arif aveva chiesto a Bahar di sposarlo

A conoscenza del ritorno di Sarp, Arif aveva trovato il coraggio di chiedere la mano di Bahar, quando si trovava in ospedale a causa della sua malattia al sangue.

L'uomo si era recato in ospedale e aveva promesso alla donna di amarla per tutta la vita, intimorito dal pensiero di poterla perdere a causa del marito. Dopo essere rimasta in silenzio, Bahar aveva accettato l'anello di fidanzamento di Arif, ma subito dopo era stata colpita da un nuovo malore a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Intanto, Enver, Hatice, Sirin, Arif e le sue amiche Ceyda e Yeliz le avevano nascosto che suo marito Sarp in realtà è sopravvissuto all'incidente avuto in passato.