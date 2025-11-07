Bahar andrà a piangere sulla tomba di Yeliz e sarà un momento straziante per lei nelle prossime puntate de La forza di una donna: "È colpa mia", dirà in lacrime alla sua amica.

Le anticipazioni rivelano che Bahar andrà al cimitero con Arif appena saprà che Yeliz è morta. La donna potrà abbracciare Ceyda, Hatice e Enver e prometterà loro che tornerà presto. Una volta in macchina, Bahar confiderà ad Arif che porterà i suoi figli via dallo chalet e si rivolgerà alla polizia.

Arif andrà a prendere Bahar e i bambini lo abbracceranno con affetto

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar arriverà un momento molto doloroso.

La donna, infatti, dopo giorni di isolamento allo chalet scoprirà che Yeliz è morta. La notizia giungerà in modo feroce e casuale, quando Doruk vedrà la foto di Yeliz al telegiornale e Bahar inizierà ad insospettirsi. Appena potrà, la donna telefonerà ad Arif che le confermerà la sua più grande paura. Per Bahar sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Sarp non avrà più alcuna stima da parte sua. La donna si scaglierà contro suo marito accusandolo di tutto e dicendogli che avrebbe voluto che fosse morto lui. Il primo pensiero di Bahar sarà dare l'ultimo saluto a Yeliz, visto che Sarp le ha impedito di assistere al suo funerale. Ad aiutarla, in questo, sarà Arif che si metterà in macchina e la raggiungerà allo chalet per accompagnarla al cimitero.

All'arrivo di Arif, Doruk e Nisan si faranno prendere dalla nostalgia e correranno incontro all'uomo abbracciandolo con grande affetto. Sarp capirà quando sia importante Arif per la vita della sua famiglia e incasserà il colpo. Bahar salirà in macchina e andrà via con Arif, promettendo ai bambini che sarebbe tornata presto. La donna chiederà di sapere tutto quello che è successo la notte del rapimento e ascolterà in lacrime il racconto del suo amico. Bahar si sentirà profondamente responsabile di tutto e quando arriverà davanti al cimitero avrà un crollo. La donna piangerà e continuerà a ripetersi cosa ci faccia Yeliz in quel posto. In questo momento straziante Arif saprà starle accanto con pazienza ed empatia e quando Bahar sarà pronta andrà al cimitero dove ci saranno anche Enver, Hatice e Ceyda.

Il disperato addio a Yeliz ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar andrà dritta sulla tomba di Yeliz per piangere tutte le sue lacrime. "Amica mia", continuerà a ripetere, "È colpa mia". Ceyda e Hatice si avvicineranno a Bahar per abbracciarla e condividere con lei il grande dolore della perdita. Dopo la visita a Yeliz, Bahar saluterà Hatice, Enver e Ceyda e tornerà allo chalet, a malincuore. Arif, in macchina, darà a Bahar il telefono con il caricabatterie e le consiglierà di andare alla polizia. "Domani mattina ti riporto allo chalet", dirà l'uomo. Bahar, però, rifiuterà di farlo in quel modo. "Tornerò prima dai bambini, li porterò via da lì e poi denuncerò tutto", dirà la donna chiedendo l'appoggio di Arif che non tarderà ad arrivare.

Bahar sarà sconvolta e non avrà intenzione di restare un giorno di più nella stessa casa di Sarp, ma certamente non lascerà a lui i suoi figli.

Sarp rivuole la sua famiglia, ma Bahar non è convinta

Nelle puntate precedenti, Sarp ha costretto Bahar e i bambini a restare con lui allo chalet per sfuggire a Nezir. L'uomo ha nascosto a Bahar che Yeliz è stata uccisa dagli uomini che lo cercavano e ha provato a ricostruire la famiglia che aveva con lei e che è andata irrimediabilmente distrutta. Bahar, infatti, ha mostrato sin da subito un forte distacco nei confronti di Sarp e quando sono arrivati Piril e i gemelli ha escluso categoricamente di tornare con suo marito. Sarp ha sfruttato l'entusiasmo di Doruk e Nisan per coinvolgere Bahar nei pasti e nei giochi, ma questi momenti si sono limitati ad una finzione della donna per non scontentare i bambini. Nisan e Doruk, inoltre, stanno iniziando a capire che il loro papà non è quello che per anni hanno immaginato, soprattutto dopo aver visto che ha altri due bambini.