Le anticipazioni sulle ultime puntate de La forza di una donna rivelano che Sarp finirà in ospedale, costretto a sottoporsi a un delicato intervento dopo un incidente stradale che lo metterà in serio pericolo di vita.

Un evento che finirà per unire ancora di più la coppia Sarp-Bahar, anche se i due si ritroveranno ancora una volta a fare i conti con la perfidia di Sirin, che non esiterà a intervenire per dare il colpo di grazia finale a Sarp.

Bahar farà i conti con l'ennesimo dramma familiare, dopo che ritroverà il padre dei suoi figli in gravi condizioni.

Sarp viene operato d'urgenza: anticipazioni La forza di una donna ultime puntate

Il finale della soap vedrà Bahar vivere dei momenti di grande paura, quando si ritroverà coinvolta insieme a Sarp in un incidente stradale.

La situazione per l'uomo sarà più grave del previsto, dato che dovrà essere sottoposto a un immediato intervento chirurgico per scongiurare il peggio.

I medici riusciranno a intervenire e, nelle ore successive, Sarp comincerà a mostrare dei netti segnali di ripresa, al punto da avere un colloquio con la madre dei suoi figli. I due si faranno una promessa importante: riprendere in mano le redini della loro storia d'amore e tornare a essere una famiglia come ai vecchi tempi.

Bahar scopre che Sarp ha perso la vita nelle ultime puntate della serie

Le anticipazioni sulle ultime puntate de La forza di una donna, però, rivelano che questa serenità verrà spazzata via dalla perfida Sirin, la quale riuscirà a manomettere la flebo di Sarp, causandogli la morte. L'uomo verrà ritrovato senza vita da Bahar e ormai non ci sarà nulla da fare.

Sarp verrà dichiarato morto e la sua dipartita rappresenterà l'ennesimo dramma da affrontare per Bahar, che dovrà riprendere la sua vita senza avere il marito al suo fianco.

Le modifiche alla programmazione de La forza di una donna per il mese di dicembre

In attesa del finale de La forza di una donna, per il mese di dicembre sono previste delle variazioni di palinsesto nella fascia pomeridiana.

Complice lo stop di Uomini e donne e del daytime di Amici 25 per la pausa natalizia, la soap andrà in onda con puntate più lunghe nel palinsesto feriale, occupando lo slot che va dalle 16 alle 17, per poi lasciare spazio al talk show Dentro la notizia.

Al sabato pomeriggio, invece, confermati gli appuntamenti di un'ora dalle 15:30 alle 16:30, per poi dare la linea a Verissimo di Silvia Toffanin.