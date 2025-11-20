Piril avrà una crisi di nervi dopo aver sentito Sarp pregare Bahar di tornare con lui nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre: la donna tenterà di togliersi la vita con dei farmaci.

Le anticipazioni tv rivelano che Piril origlierà la conversazione di suo marito e Bahar e sarà distrutta dalle sue parole. Sarp, infatti, dirà di non averla mai amata e quando lo sentirà elemosinare l'amore di Bahar Piril non ne potrà più. La donna uscirà allo scoperto e urlerà tutta la sua rabbia nei confronti di Sarp e Bahar. Dopo lo sfogo, Piril andrà in camera sua e perderà conoscenza nel suo letto dopo aver assunto una boccetta di farmaci.

Bahar si accorgerà di tutto quando troverà il falcone vuoto in cucina e si precipiterà a salvare Piril.

Sarp rinnegherà il suo rapporto con Piril pur di tornare con Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo il chiarimento con Bahar, Sarp proverà a tornare con lei. L'uomo userà tutte le armi a sua disposizione e, dopo aver fatto leva sulla nostalgia della loro intesa di un tempo, negherà di aver mai amato Piril. Bahar rifiuterà Sarp e gli ricorderà che ha un'altra famiglia con un'altra donna, ma lui minimizzerà: "Con lei non c'è mai stato amore, ma solo amicizia". L'uomo spiegherà che non ricorda neanche quando ha concepito i gemelli perché sia lui che sua moglie erano ubriachi.

Bahar, però, lo incalzerà chiedendogli se in quattro anni di matrimonio non ci fosse mai stata intimità con Piril. A quel punto Sarp non potrà negare e ammetterà che lui e sua moglie stavano insieme come una coppia normale, ma continuerà a sminuire il suo rapporto con Piril. Bahar non si lascerà convincere e affermerà di non essersi rifatta una vita neanche quando pensava che Sarp fosse morto. Questo riaccenderà in lui la speranza di un ritorno, ma Bahar la spegnerà subito: "Dico che non sto con Arif, non che non lo amo". A quel punto Sarp perderà di nuovo la pazienza con un'altra scenata di gelosia, mentre Piril origlierà tutto nella più totale disperazione e prenderà una boccetta di farmaci.

Quando sentirà suo marito elemosinare l'amore di Bahar denigrando il suo, Piril non ne potrà più e uscirà allo scoperto urlando. La donna avrà una crisi di nervi e sfogherà su Sarp e Bahar tutta la sua rabbia. Lui, nonostante tutto, resterà della sua opinione, non curandosi della grande sofferenza di Piril che sarà fuori di sé.

La crisi di nervi di Piril e il gesto disperato dopo le parole di Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre, Piril dirà a Bahar che Sarp sta mentendo: "Hai creduto che non mi amasse?". La donna risponderà che a lei non interessa più nulla di suo marito e lascerà a Piril campo libero: "Spero che torniate ad essere felici".

La figlia di Suat, però, si sentirà troppo umiliata: "Ti odio", urlerà a Sarp, "Amavo solo te, ho vissuto per te", dirà, "Tu invece vuoi lei che ama un altro uomo".

In lacrime, Piril andrà in camera sua, mentre Sarp andrà a stare con i bambini. Poco dopo, Bahar vedrà che in cucina c'è una boccetta di farmaci completamente vuota e avrà un terribile presentimento. Piril, sul suo letto, inizierà a sentire i primi effetti delle compresse assunte e perderà coscienza. Bahar si precipiterà nella stanza di Piril e le salverà la vita.

Piril: uno dei personaggi più ambigui de La forza di una donna

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, l'atteggiamento di Piril è stato sempre ambiguo. Da un lato, vittima di Sarp e dell'amore che prova per lui, Piril ha dimostrato di non avere scrupoli, tanto che quando ha scoperto che Bahar era viva ha nascosto tutto a suo marito.

La donna, inoltre, ha mentito con Sarp anche quando Suat ha ucciso sua madre. In altre occasioni, però, Piril ha dimostrato anche una grande sensibilità: quando Bahar era in fin di vita, è stata lei a salvarla dicendo a Sarp dove fosse Sirin per permettere il trapianto. Piril deve fare i conti anche con la figura ingombrante di suo padre Suat. Quest'ultimo non ha alcuna pietà per Sarp, tanto che lo avrebbe abbandonato volentieri al suo destino e consegnato a Nezir. Piril ha impedito a suo padre di mettere a rischio la vita di Sarp e lo ha convinto a proteggerlo usando il suo potere. Stando alle trame de La forza di una donna, Sarp deve moltissimo a Piril: se non fosse stato per lei, lui non sarebbe sopravvissuto alla caduta dal traghetto.