Cambio orario per La forza di una donna su Canale 5 a partire da lunedì 1° dicembre 2025. Il palinsesto della rete subirà delle sostanziali variazioni di programmazione dovute all'esigenza di rinforzare la fascia oraria che fa da traino all'appuntamento con i quiz del preserale, sconfitti regolarmente da quelli di Rai 1.
Per trainare al meglio i quiz, ecco che si punterà sulla messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar anche dopo la messa in onda del talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Cambio orario per La forza di una donna su Canale 5 dal 1° dicembre
Lunedì 1° dicembre partirà la nuova programmazione pomeridiana di Canale 5 che non prevede più la messa in onda della striscia quotidiana del Grande Fratello, che finora era prevista subito dopo la fine del talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Mediaset ha scelto di rimettere mano al palinsesto dopo gli ascolti quasi disastrosi registrati dal reality show in quello slot orario, assicurando un pessimo traino al quiz preserale Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, in forte sofferenza dal punto di vista Auditel rispetto al programma competitor L'Eredità trasmesso su Rai 1.
Per contrastare al meglio La Vita in diretta di Alberto Matano, si è scelto di puntare sulla serie turca.
La soap opera La forza di una donna prevista anche dopo il talk di Nuzzi
Da questo lunedì pomeriggio, infatti, La forza di una donna avrà un doppio appuntamento quotidiano nel prestigioso daytime di Canale 5.
Il primo andrà in onda dalle 16:05 alle 16:25 circa, subito dopo Uomini e donne di Maria De Filippi mentre il secondo appuntamento quotidiano debutterà nella fascia oraria che va dalle 18:10 alle 18:45 circa.
La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar, quindi, sarà trasmessa anche dopo la fine del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi che, in queste ultime settimane di messa in onda, ha registrato una media di ascolti in crescita sfiorando più volte il 19% nella prima parte.
Il grande successo della soap opera turva di Canale 5
Mediaset punta così a sfruttare in tutti i modi la fortunata serie turca che può contare su uno zoccolo durissimo di spettatori.
La media nel daytime feriale si aggira sui 2 milioni al giorno, mentre al sabato pomeriggio la soap opera arriva a toccare la soglia dei 2,5 milioni di spettatori con la puntata speciale di un'ora, trasmessa prima di Verissimo.
Un successo che ricorda quello di Terra Amara, la seguitissima serie attualmente in onda in replica nel daytime mattutino di Rete 4, in grado di registrare punte superiori ai 2,7 milioni di telespettatori nella fascia pomeridiana di Canale 5 con oltre il 25% di share.