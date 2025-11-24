Cambia il palinsesto de La forza di una donna nella programmazione di Canale 5 del mese di dicembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera turca è confermato in prima visione assoluta con nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese e, intanto, ci saranno delle piccole variazioni di palinsesto sia nel daytime feriale che con le puntate del sabato pomeriggio.

Nel weekend, infatti, Mediaset continuerà a tagliare la durata della serie turca, trasmettendo episodi di un'ora e non più di due ore come accadeva in precedenza.

Cambia la programmazione de La forza di una donna: la soap allunga in daytime

La programmazione de La forza di una donna subirà delle modifiche nel prossimo mese di dicembre soprattutto nel daytime feriale.

Complice lo stop di Uomini e donne e del daytime di Amici 25 per la consueta pausa natalizia, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp andrà in onda con delle puntate speciali di durata maggiore.

Dal lunedì al venerdì, infatti, gli spettatori e appassionati della soap potranno assistere alla messa in onda di episodi che arriveranno a toccare la durata di 50 minuti e non i consueti 20/25 minuti come è accaduto in questi mesi della stagione autunnale.

La soap opera La forza di una donna ridotta nel sabato pomeriggio di Canale 5 a dicembre

Situazione differente, invece, al sabato pomeriggio dove la soap andrà in onda in versione ridotta e non più con delle puntate extra-large della durata di ben due ore.

I nuovi episodi andranno in onda dalle 15:30 alle 16:30 circa, prima di dare la linea a Verissimo, riducendo così la durata a un'ora circa, anticipati dalla messa in onda di Forbidden Fruit.

Il cambiamento riguarderà anche la domenica pomeriggio, dato che con lo stop degli speciali di Amici 25 per la sosta natalizia, saranno proprio le soap turche a rimpiazzare la fascia oraria che va dalle 14 alle 16.

Il nuovo sabato pomeriggio di Canale 5 vince negli ascolti

Il nuovo sabato pomeriggio di Canale 5 è stato già sperimentato lo scorso 22 novembre, con il debutto di Forbidden Fruit al termine di Beautiful, con una puntata speciale di un'ora.

I risultati Auditel sono stati positivi, dato che la serie turca ha conquistato l'attenzione di oltre 2,2 milioni di spettatori arrivando a toccare quasi il 19% di share.

A seguire, invece, La forza di una donna ha mantenuto inalterata la sua media di telespettatori toccando la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori con uno share che ha sfiorato il muro del 23% e picchi del 25% durante la messa in onda, garantendo un ottimo traino a Verissimo, che ha registrato un ascolto di oltre 2 milioni di spettatori su Canale 5.