Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di sabato 8 novembre 2025. L'appuntamento con la serie turca è confermato nel daytime pomeridiano, con la consueta puntata speciale che terrà compagnia al pubblico per due ore.

A differenza della precedente settimana, l'orario di partenza sarà leggermente posticipato: la durata dell'episodio sarà ridotta per lasciare spazio a una puntata più lunga di Beautiful.

Cambio programmazione per La forza di una donna nel daytime di sabato 8 novembre

La forza di una donna prosegue con successo nel daytime pomeridiano di Canale 5 e per la giornata dell'8 novembre Mediaset ha messo in palinsesto un nuovo appuntamento speciale che avrà una durata di quasi due ore.

La soap incentrata sulle vicende di Bahar e Arif sarà chiamata a trainare al meglio il primo appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che al sabato pomeriggio si conferma leader indiscusso degli ascolti proprio grazie agli ottimi ascolti della soap.

Per il prossimo sabato, però, Mediaset ha scelto di puntare su una puntata leggermente più breve della soap che sarà più breve di circa 15 minuti rispetto a quella trasmessa il 1° novembre.

La soap opera La forza di una donna ridotta nel daytime pomeridiano del prossimo sabato

L'appuntamento con La forza di una donna di sabato prossimo è in programma a partire dalle 14:30 e non dalle 14:15: come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la soap slitterà leggermente per lasciare maggiormente spazio all'appuntamento con Beautiful.

In questo modo si cercherà di preservare episodi e di non accelerare frettolosamente la messa in onda della soap che sta appassionando il pubblico di Canale 5, registrando una media di oltre due milioni di spettatori nelle puntate speciali del sabato, pari a uno share che sfiora il 23%.

Bahar ancora ignara della morte di Yeliz nella puntata di sabato 8 novembre

Le anticipazioni degli episodi in onda sabato 8 novembre su Canale 5 rivelano che Ceyda apparirà sempre più triste e affranta per la morte di Yeliz, al punto da credere di vederla e sentirla ovunque.

Emre riceverà al bar una visita inaspettata: sua cugina Idil, che gli farà una sorpresa.

Nel frattempo, Bahar e i suoi due figli resteranno ancora all’oscuro della morte di Yeliz e cercheranno di abituarsi alla nuova convivenza forzata con Piril e Sarp, dopo essere stati costretti a fuggire in fretta dai perfidi uomini di Nezir.