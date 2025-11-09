Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 durante il mese di dicembre.

L'appuntamento con la soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp subirà delle modifiche dettate dallo stop delle trasmissioni pomeridiane di Maria De Filippi, tra cui Amici.

Per far fronte alla pausa dei programmi targati Fascino, sarà proprio la soap opera turca a fare gli "straordinari", coprendo anche il daytime della domenica pomeriggio.

Maria De Filippi in pausa nel palinsesto Mediaset di dicembre

Il mese di dicembre sarà decisamente anomalo per la rete ammiraglia del Biscione, dato che sono previste una serie di variazioni che riguardano la fascia del pomeriggio.

Uomini e donne e Amici 25, come da tradizione, saranno in pausa per diversi giorni in occasione del periodo delle feste natalizie.

Le due trasmissioni torneranno in onda direttamente a partire dal mese di gennaio. Nel frattempo, spetterà alle serie turche che già tutti i giorni appassionando milioni di spettatori, tenere incollati gli spettatori davanti allo schermo, assicurando ascolti positivi in assenza della fuoriclasse Maria De Filippi.

Cambio programmazione La forza di una donna a dicembre: la soap anche di domenica

Nel daytime feriale di Canale 5, dal 22 dicembre in poi, ci sarà spazio per delle puntate più lunghe della soap opera La forza di una donna, dato che occuperà anche la fascia oraria del daytime di Amici 25, così da assicurare un buon traino al talk show Dentro la notizia che, in queste ultime settimane, sta facendo fatica a registrare buoni ascolti contro Vita in diretta.

Al sabato pomeriggio è confermata la puntata extra-large di due ore e, sempre da dicembre, ci sarà spazio per una puntata speciale della serie turca anche nel daytime domenicale.

Il 28 dicembre e 4 gennaio 2026 ci sarà spazio per degli episodi speciali nel pomeriggio festivo di Canale 5, pronte a sfidare l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier, confermatissimo nel daytime di Rai 1 per tutto il mese di dicembre, anche durante il periodo delle feste natalizie.

La soap La forza di una donna sfiderà Domenica In a dicembre

Una programmazione speciale che permetterà alla rete ammiraglia di Mediaset di assicurarsi buoni ascolti in quella fascia oraria ed evitare che il pubblico, in assenza di Maria De Filippi, possa spostarsi su Rai 1.

Grazie alla sua media consolidata di oltre 2,2 milioni di spettatori fissi a puntata, La forza di una donna sarà un ottimo competitor per il talk show di Mara Venier, quest'anno fermo a una media scarsa di due milioni di spettatori con il 14% di share.