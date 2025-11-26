Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Emre apparirà profondamente ferito dopo aver scoperto che Arda è suo figlio. L'uomo chiuderà i rapporti con Ceyda quando proverà ad avere un chiarimento con lui.

Emre scopre che Arda è suo figlio

Idil scoprirà che Emre è il padre di Arda dopo aver ascoltato una conversazione tra Enver e Hatice. La ragazza farà in modo che suo cugino scopra la verità sul bambino grazie ad un breve viaggio nel loro paese natale. Emre preferirà non affrontare subito Ceyda, permettendole di continuare a lavorare nel suo bar.

La cantante finirà per arrabbiarsi con Bahar quando capirà che qualcuno ha reso nota la verità su suo figlio. Interverrà Idil, la quale rivelerà ad Emre che Arda è davvero suo figlio dopo essere stata espulsa dall'abitazione dei coniugi Sarikadi a causa di un litigio con Sirin.

Ceyda prova a fare pace con l'ex amante ma viene rifiutata

Emre rimarrà senza parole di fronte all'ammissione della cugina, volendo avere subito un confronto con Ceyda. In questa circostanza, il barista arrabbiato accuserà la cantante di averlo incastrato per mettere le mani sulla sua eredità. Le affermazioni del cugino di Idil colpiranno la donna, la quale smetterà di lavorare nella caffetteria per tornare a fare la cantante presso i night club.

Nonostante questo, Ceyda dimostrerà di non voler perdere il rapporto con Emre e per questo proverà ad avere un chiarimento con lui. La donna raggiungerà l'uomo, rassicurandolo di non aver voluto incastrarlo in un matrimonio senza amore come lui sospetta soltanto per avere vantaggi economici per Arda. Ceyda dirà all'ex amante di aver sempre badato alle esigenze del figlio, pregandolo di restare amici nonostante tutto. Emre lascerà l'incontro senza proferire parola, destando lo sconforto della donna. Per questo motivo la riconciliazione tra i due apparirà un miraggio.

Bahar ha scoperto che Yeliz ha perso la vita per mano degli uomini di Nezir

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine novembre su Canale 5, Bahar Cesmeli ha scoperto che Yeliz ha perso la vita per mano degli uomini di Nezir.

La protagonista ha quindi organizzato la fuga dalla casa di montagna.

Nisan, invece, ha iniziato a manifestare segni di insofferenza nei confronti di Doruk, reo di aver allacciato un rapporto con Piril. Enver ha iniziato un nuovo lavoro presso un fruttivendolo sordo ma ha rivelato ad Hatice di lavorare presso uno studio medico. Infine Idil ha trovato alloggio a casa dei coniugi Sarikadi, che le hanno dato una camera in affitto.