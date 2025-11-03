Negli episodi de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 10 al 15 novembre 2025, Sarp (Caner Cindoruk) e i figli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) saranno coinvolti in un incidente, ma per fortuna non ci saranno gravi conseguenze.

Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) invece si scaglierà contro Munir (Caner Çandarlı), appena capirà che è stato lui a rapire i suoi figli Nisan e Doruk, quando si era recata in un hotel con la convinzione di dover incontrare il marito Sarp.

Nezir costringe Azmi a uccidere il fratello

Piril (Ahu Yagtu) confesserà al marito Sarp che è stato Munir a rivelarle che gli uomini di Nezir (Hakan Karahan) avrebbero fatto irruzione nell’appartamento di Bahar per rapirla con i figli Nisan e Doruk.

Intanto, a proposito di Nezir, costringerà Azmi a uccidere suo fratello per sfuggire alla morte, in questo modo pagherà il prezzo del fallimento dell’irruzione in cui è stata uccisa Yeliz (Ayça Erturan), la migliore amica di Bahar.

Nel contempo, Doruk sorprenderà Piril parlare al telefono con Münir nel corso della notte.

Bahar sconvolge Sarp

Successivamente, Sarp, Nisan e Doruk avranno un incidente stradale, ma per fortuna non riporteranno alcuna ferita. Prima dell’accaduto, Nisan aveva visto in televisione una fotografia di Yeliz, senza capire che la donna è stata uccisa da uno scagnozzo di Nezir in maniera accidentale.

Spazio anche a Emre, il quale proporrà un lavoro a Ceyda (Gokce Eyuboglu) e Hatice (Bennu Yıldırımlar).

Per concludere, Bahar si scaglierà duramente contro Münir e lo accuserà di aver organizzato il rapimento dei suoi figli, dopo aver riconosciuto la sua voce, sconvolgendo Sarp.

Riepilogo sulla trappola di Piril, Sirin e Suat tenuta a Bahar

Sempre più accecate dalla gelosia, con la complicità di Suat, Sirin e Piril si sono alleate contro Bahar, con l'obiettivo di allontanarla da Sarp. Bahar è caduta in una vera e propria trappola, poiché ha creduto di doversi recare a un appuntamento del marito Sarp, dopo aver ricevuto un messaggio. Non appena è arrivata nell’hotel in cui soggiorna l’uomo, l’ha sorpreso in compagnia della sua nuova famiglia. Poco prima, Bahar è stata raggiunta da Munir, che senza mostrarle il suo volto, l’ha messa al corrente del rapimento dei suoi figli Nisan e Doruk, soltanto per spaventarla.

L’uomo ha assicurato a Bahar che non sarebbe accaduto niente di male ai bambini, ma in cambio l’ha costretta a vedere suo marito Sarp felice con la seconda moglie Piril e con i loro gemellini. Dopo essere rimasta parecchio sconvolta, Bahar è tornata a casa terrorizzata, ma appena ha visto Nisan e Doruk sani e salvi ha fatto un sospiro di sollievo.