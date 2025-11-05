Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in onda dal 10 al 15 novembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Emre offrirà un posto di lavoro a Ceyda e Hatice nella sua caffetteria in attesa del ritorno di Bahar. Doruk, invece, spierà Piril mentre fa una telefonata a Munir nel cuore della notte.

Enver preoccupato per Ceyda

Piril confesserà a Sarp che è stato Munir ad avvertirla del piano organizzato da Nezir.

Nel frattempo, Azmi verrà messo alla prova dal suo stesso capo, che gli imporrà di uccidere il fratello Munir.

Le donne del quartiere, invece, si recheranno a casa di Ceyda per la veglia funebre di Yeliz.

Hatice, Jale ed Enver appariranno molto preoccupati per la cantante, temendo che possa compiere un gesto estremo. In realtà Ceyda deciderà di vendicarsi di Kamil dopo che aveva accusato Yeliz di essere una truffatrice. Le due donne faranno una gara d'auto, finendo per tamponare la macchina di Sarp con a bordo Nisan e Doruk.

Emre offre un lavoro a Ceyda e Hatice

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Doruk apparirà così felice di aver ritrovato il papà da dormire nella stanza di Piril. Il bambino seguirà di nascosto la donna mentre fa una telefonata a Munir. Piril avrà poi un chiarimento con Bahar nel cuore della notte.

Emre, intanto, proporrà a Ceyda e Hatice un lavoro in attesa del ritorno di Bahar, che nel frattempo accuserà Munir di essere il responsabile del rapimento dei suoi figli.

I rapporti tra Sarp e Piril, invece, diventeranno sempre più tesi. Infine Leyla scoprirà che qualcuno è entrato di nascosto nella stanza della figlia di Suat.

Sarp è riuscito a salvare la sua prima famiglia dagli uomini di Nezir

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio novembre su Canale 5, Sirin Sarikadi ha informato Sarp della decisione di Nezir di rapire Bahar, Nisan e Doruk. L'uomo è riuscito a raggiungere la sua prima famiglia e a portarla in un rifugio lontano dal quartiere di Tarlbasi, dove però gli uomini di Nezir hanno ucciso Yeliz. Munir ha informato Sarp della tragedia ma lui ha preferito non raccontare nulla a Bahar per paura di turbarla troppo.

Sarp e Bahar hanno finto di andare d'accordo solo per la serenità dei loro figli, dato che si trovano tutti insieme in una casa in montagna e non hanno bisogno di altre tensioni.

Bahar ha scoperto che il caricabatteria del telefono è rotto e per questo è uscita da sola a comprarne uno nuovo. Ceyda, invece, è apparsa disperata per la perdita di Yeliz, preoccupando tantissimo Hatice ed Enver.

Infine Piril ha raggiunto la casa in montagna in preda ad una cocente gelosia nei confronti di Sarp e Bahar.