Le anticipazioni degli episodi turchi de La forza di una donna, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Bahar Cesmeli riceverà un misterioso pacco da Nezir in seguito alla sua liberazione. La donna scoprirà che il malvivente ha regalato a suo figlio un vestito bianco per il giorno della sua circoncisione.

Bahar riceve un grosso pacco da Nezir

Nezir libererà improvvisamente Sarp, Bahar insieme ai piccoli Doruk e Nisan. La famiglia troverà rifugio a casa di Enver e Hatice, provocando la rabbia di Sirin, ancora intenzionata a separarli.

Col trascorrere dei giorni, Sarp scoprirà da Suat che Nezir ha posto alcune condizioni per permettergli di tornare alla sua vecchia identità. L'uomo rinuncerà al suo ingente patrimonio senza chiedere l'intervento di Suat. Allo stesso tempo, Bahar rimarrà senza parole quando Nezir le farà recapitare un grosso pacco bianco.

Cesmeli scopre che Nezir ha regalo un vestito bianco a suo figlio

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar crederà che all'interno della scatola vi sia un abito da sposa poiché Nezir aveva chiesto sia a lei che a Piril di sposarlo in cambio della vita di Sarp. Sirin insisterà per aprire il regalo, destando il nervosismo della sorellastra. Anche Doruk farà pressioni affinché sua madre scopra il contenuto della scatola.

Bahar Cesmeli accetterà la richiesta, scoprendo che al suo interno vi è un vestito bianco da principe da utilizzare durante la cerimonia di circoncisione del figlio. Nezir dimostrerà di essersi affezionato parecchio a Doruk per via del regalo particolare. La preoccupazione di Bahar non passerà inosservata a Sarp, il quale cercherà di capire cosa sta nascondendo.

Doruk e Nisan hanno faticato ad abituarsi alla presenza dei fratellastri

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio novembre su Canale 5, Piril gelosa della presenza di Bahar è corsa alla casa in montagna coi gemelli, prendendo di sprovvista Sarp. La donna ha detto a Sarp che Munir le aveva detto che gli uomini di Nezir volevano rapire la sua prima famiglia.

Allo stesso tempo, Nezir ha sottoposto Azmi a una prova terribile. L'uomo ha chiesto al suo tirapiedi di uccidere suo fratello Munir per dimostrargli la sua fedeltà.

Doruk e Nisan, invece, hanno faticato ad abituarsi alla presenza dei fratellastri. Bahar ha spiegato ai figli di non avercela coi due gemelli perché quando sarebbero stati grandi Sarp gli avrebbe raccontato tutto.

Intanto le donne del vicinato hanno organizzato una veglia funebre in casa di Ceyda per piangere la povera Yeliz. Hatice, Jale ed Enver sono apparsi molto preoccupati per la salute della cantante, destabilizzata dopo la morte dell'amica.