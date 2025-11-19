Nei nuovi episodi della soap tv turca La forza di una donna, la protagonista Bahar rischierà di scoprire che il marito Sarp Çeşmeli è stato ricattato dalla sua sorellastra Sirin Sarikadi quando lei si trovava in ospedale. In particolare, Piril Nalbantoğlu manderà le fotografie del marito e di Sirin nel cellulare della rivale Bahar.

Suat non vuole che sua figlia Piril torni con Sarp

Nonostante l’opposizione del padre Suat, Piril inviterà Nisan, Doruk, Sarp e Bahar al compleanno dei suoi gemellini. Nel corso dei festeggiamenti, Piril noterà ancora una volta la complicità tra Bahar e Sarp.

A quel punto, dopo essersi ingelosita, Piril invierà alla rivale Bahar gli scatti compromettenti che la sua sorellastra Sirin aveva scattato con Sarp prima di accettare di donarle il proprio midollo osseo.

Appena scoprirà il gesto fatto dalla figlia Piril, per impedirle di riavvicinarsi al marito, Suat avviserà subito Munir, il quale riferirà l’accaduto a Sarp. Tuttavia, quest’ultimo non riuscirà a impossessarsi del cellulare di Bahar, a causa del figlio Doruk.

Piril assalita dai sensi di colpa

Tuttavia, appena tornerà a casa, Bahar non troverà il suo telefono nella propria borsetta. I telespettatori scopriranno che è stata Piril ad appropriarsi del cellulare della rivale, dopo aver avuto i sensi di colpa.

Così, dopo aver eliminato le fotografie compromettenti di Sarp e Sirin, Piril farà credere al padre dei suoi figli di aver trovato il telefono di Bahar in un divano di casa sua. Purtroppo, proprio nello stesso istante, Sarp sarà in procinto di dire a Bahar in quali circostanze sono state scattate le foto con la sua sorellastra.

Riepilogo: Sirin ha salvato la vita a Bahar dopo aver ricattato Sarp

In precedenza, Sirin aveva fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi a casa di Suat, proprio quando la sua sorellastra Bahar aveva urgentemente bisogno del trapianto di midollo osseo per poter guarire dalla grave malattia al sangue. Appena Sarp le ha chiesto di salvare Bahar essendo l’unica persona compatibile, dicendole di essere disposto a fare qualsiasi cosa, Sirin ha approfittato della situazione.

Oltre a costringere Sarp a togliersi i vestiti e a lasciarsi andare in intimità con lei, in cambio della sua donazione, Sirin ha documentato il loro incontro scattando delle foto compromettenti, che poi ha usato per ricattarlo successivamente. La situazione è precipitata, appena Piril ha bussato alla porta di Enver e Hatice per digli che loro figlia Sirin ha una relazione sia con suo marito Sarp e con il padre Suat.