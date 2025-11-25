Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna, in programma tra qualche settimana su Canale 5, raccontano che Bahar non concederà una nuova chance a Sarp. La coppia quindi informerà i figli della decisione di separarsi.

Doruk prenderà bene la notizia, a differenza di Nisan, che porterà suo padre a prendere in affitto una casa nel quartiere di Tarlabasi per stare vicino a lei ed il fratello.

Bahar non concede una nuova possibilità a Sarp

Sarp perderà tutti i suoi averi a causa di un inganno organizzato da Suat ai suoi danni. L'uomo tornerà a essere povero e capirà di non amare Piril, nonostante voglia rimanere nella vita dei suoi due gemelli.

Sarp chiederà una seconda chance a Bahar quando lei lo informerà di voler tornare nel quartiere di Tarlabasi e di voler lasciare la dimora di Enver e Hatice, dove avevano trovato ospitalità in seguito al rilascio di Nezir. La protagonista rifiuterà di dare una nuova possibilità al marito nonostante abbia chiuso con Arif per il bene dei suoi bambini.

Sarp prende una casa a Tarlabasi per stare vicino ai figli

Bahar e Sarp informeranno Nisan e Doruk di aver deciso di separarsi. Il bambino prenderà bene tale decisione, a differenza della sorella, che apparirà molto triste. Sarp, a questo punto, giurerà alla figlia che troverà un appartamento vicino al suo a Tarlabasi in modo che possa andare a trovarlo ogni volta che vuole.

L'uomo chiederà a Munir di recarsi nel quartiere per trovargli una casa. Il tirapiedi di Suat quindi incontrerà Yusuf che gli mostrerà un appartamento sopra quello di Bahar. Sarp accetterà di prenderlo in affitto, anche se chiederà a Munir di non rivelare a nessuno della novità fin quando non vi si sarà effettivamente trasferito. La decisione verrà presa dall'uomo per impedire ad Arif di fermare il suo trasferimento a Tarlabasi.

Bahar ha scoperto che Yeliz è deceduta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna che sono stati trasmessi a fine mese su Canale 5, Bahar ha scoperto che Yeliz è deceduta in un blitz organizzato dagli uomini di Nezir nel quartiere di Tarlabasi. La donna, sconvolta, ha organizzato un piano di fuga per fuggire dalla casa in montagna insieme a Nisan e Doruk.

Quest'ultimo ha iniziato ad avere degli slanci d'affetto nei confronti di Piril, che hanno fatto innervosire sua sorella.

Enver, invece, ha iniziato a lavorare col fruttivendolo, ma per non fare brutta figura con Hatice le ha detto di aver trovato lavoro presso uno studio medico. I coniugi Sarikadi hanno poi affittato una stanza a Idil grazie all'intervento di Emre.