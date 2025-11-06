Bahar sognerà suo padre e Yeliz nella puntata de La forza di una donna di giovedì 13 novembre: la donna, ancora ignara della perdita della sua amica, racconterà tutto a Nisan.

Le anticipazioni rivelano che Bahar farà un sogno ricco di simboli che vedrà protagonisti il suo padre defunto e Yeliz, vestita da sposa. Nel sogno, Bahar indosserà un abito nero e vedrà la sua amica scomparire all'improvviso come suo padre. Attraverso la sua voce, però, Yeliz dirà a Bahar che il posto in cui si trova è bellissimo.

Bahar racconterà a Nisan di aver sognato Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nisan sorprenderà Sarp con il piccolo Alì e avrà una crisi di gelosia. La bambina si chiuderà in camera e urlerà contro suo padre che tenterà inutilmente di consolarla. A salvare la situazione arriverà Bahar che si sdraierà accanto alla bambina e le spiegherà che il cuore di un padre è grande e può contenere l'amore per tutti i suoi figli senza amare di meno nessuno di loro. Nisan si calmerà e Bahar le racconterà l'ultimo sogno che ha fatto e che l'ha colpita molto. Ancora ignara della morte di Yeliz, Bahar leggerà il suo sogno come un bel segno di vicinanza e amicizia e lo condividerà con Nisan.

Nel sogno di Bahar si vedranno lei e Yeliz in una serra di fiori: "Io ero vestita tutta di nero e lei aveva un abito da sposa", dirà la donna a sua figlia. "Nessuna di noi sapeva perché fossimo vestite così", proseguirà Bahar, "Ma ad un certo punto mi sono avvicinata al giardiniere e ho scoperto che era mio padre". Nel sogno, Bahar presenterà suo padre, il primo marito di Hatice, a Yeliz che sarà sorpresa e felice di conoscerlo. Nisan ascolterà il racconto di sua madre con molto interesse, mentre Bahar spiegherà che anche nel sogno sapeva che suo padre era morto e per questo gli chiedeva cosa ci facesse con lei e Yeliz nella serra.

L'ultimo saluto di Yeliz a Bahar ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 13 novembre, si vedrà un sogno di Bahar ricco di simboli e significati.

Oltre alla presenza di Yeliz vestita da sposa, ci sarà il padre defunto di Bahar che si occuperà di una serra. Le due amiche riceveranno dall'uomo una rosa: quella di Bahar sarà bianca, mentre quella di Yeliz nera. Ad un certo punto, nel sogno, il padre di Bahar scomparirà all'improvviso e lei inizierà a chiamarlo e a cercarlo. Le due donne usciranno dalla serra e inizieranno a camminare per un campo alla ricerca del padre di Bahar. In questo momento, inizierà a piovere, ma soltanto su Yeliz che si allontanerà e chiamerà da lontano da sua amica: "Tuo padre è qui", le dirà. Nel sogno, Bahar correrà seguendo la vice di Yeliz, ma arriverà al bordo di una strada e non riuscirà a vedere più la sua migliore amica.

Yeliz si farà sentire solo con la voce e dirà a Bahar che il posto in cui si trova è bellissimo. Quando la donna finirà di raccontare il sogno a Nisan, le dirà che è stato molto bello e non riuscirà ad interpretarlo in modo negativo.

Perché Sarp non dice che Yeliz è morta?

Sarp ha nascosto a Bahar che Yeliz è morta e quindi la donna è convinta che al quartiere stiano tutti bene. Bahar, Nisan e Doruk pensano che presto torneranno a Tarlablasi per riabbracciare Yeliz, ma tutto questo non accadrà mai. Il sogno dimostra quanto il legame di Bahar con a sua amica sia forte nonostante tutto quello che è accaduto. Il funerale di Yeliz si è svolto senza la presenza di Bahar: Sarp sta creando un grande vuoto attorno a sua moglie che appena scoprirà la verità si scaglierà inevitabilmente contro di lui. L'uomo ha preferito evitare di dire cosa è successo durante il rapimento perché sa che Bahar non resterebbe con lui nello chalet un minuto di più.