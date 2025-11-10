Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 17 a venerdì 21 novembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Bahar Cesmeli incolperà suo marito Sarp di aver provocato seppur indirettamente la morte di Yeliz.

Emre rifiuta di dare ospitalità ad Idil

Emre sarà molto soddisfatto del lavoro svolto nella sua caffetteria da Hatice e Ceyda, le quali saranno costrette a condividere il posto con Idil. Quest'ultima intanto darà vita a una violenta lite con Ceyda, ancora addolorata per la perdita di Yeliz. Idil apparirà talmente insofferente dalla situazione da chiedere ospitalità ad Emre, che però rifiuterà categoricamente.

L'uomo comunque troverà alla cugina un posto in casa di Hatice ed Enver.

Sirin, nel frattempo, mostrerà scarso interesse per il lavoro nel negozio di tessuti di Dundar. intanto, la sorellastra di Bahar scoprirà che il suo capo è stato chiamato in tribunale per testimoniare in un caso di lesioni da arma da fuoco. La figlia di Enver approfitterà dell'assenza di Dundar per presentarsi al bar di Emre, dove combinerà un guaio.

Bahar accusa Sarp di aver causato indirettamente la morte di Yeliz

Bahar affronterà suo marito Sarp in preda al dolore e alla disperazione. La protagonista accuserà l'uomo di averle distrutto l'esistenza e di aver provocato indirettamente la morte della sua migliore amica Yeliz.

Successivamente Enver nasconderà la verità sul proprio nuovo impiego ad Hatice, facendole credere di lavorare in uno studio medico. In realtà, l'uomo fa il venditore di frutta e verdura lontano dal quartiere di Tarlabasi.

Infine Nisan apparirà insofferente nei confronti del fratello Doruk, preso sempre di più da Piril, mentre Bahar cercherà un modo per allontanarsi da questa situazione scomoda.

Un riepilogo: Arif ha ricevuto una chiamata da parte di Bahar

Negli scorsi episodi della serie tv turca andati in onda a inizio novembre su Canale 5, Piril è apparsa gelosa della presenza di Bahar e per questo ha raggiunto la casa in montagna coi figli. Enver, Hatice, Arif e Ceyda, invece, hanno preso parte al funerale di Yeliz, uccisa dagli uomini di Nezir durante un raid nel quartiere di Tarlabasi.

Intanto Arif ha ricevuto una chiamata da parte di Bahar che l'ha tranquillizzato.

Piril, nel frattempo, ha detto a Sarp che Munir l'aveva avvertita che gli uomini di Nezir avrebbero rapito la sua prima moglie. Allo stesso tempo, Nezir ha chiesto ad Azmi una prova per dimostrare la sua fedeltà: ha ordinato al suo scagnozzo di uccidere suo fratello Munir.

Infine le donne del vicinato sono andate a casa di Ceyda per la veglia funebre in onore di Yeliz.