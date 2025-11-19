Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, previste dal 24 al 29 novembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Arif e Sarp arriveranno quasi alle mani per Bahar Cesmeli. Il barista proverà a portar via la donna, insieme a Nisan e Doruk, dalla casa di montagna ma gli verrà impedito dal rivale.

Arif e Sarp sfiorano la rissa per Bahar

Bahar cercherà di scappare con Nisan e Doruk dalla casa di montagna, grazie all'aiuto di Arif. Quest'ultimo arriverà quasi alle mani con Sarp che proverà ad interrompere il tentativo di fuga. Bahar chiederà ad Arif di andarsene, per poi ritornare dentro l'abitazione, dove Piril, nel frattempo, assisterà alla scenata di gelosia di Sarp.

Il giorno seguente, Bahar cercherà di riprendersi dallo stress provato la notte precedente, una situazione che ha visto coinvolti i suoi figli in un'azione pericolosa. Nisan, intanto, inizierà a mostrare segni di insofferenza nei confronti di suo fratello Doruk, infastidita dai suoi gesti affettuosi nei confronti di Piril.

Cesmeli salva la vita a Piril

Emre, invece, proporrà ad Hatice di lavorare a tempo pieno presso il suo locale mentre i rapporti tra Sirin e Idil saranno sempre più tesi. Enver e Hatice cercheranno di fare da mediatori. Bahar e Sarp, intanto, approfitteranno di un momento in cui crederanno di essere soli per cercare un confronto. L'uomo racconterà a Bahar il suo doloroso passato che l'ha costretto ad allontanarsi da lei.

Bahar, dal canto suo, apparirà scossa dal racconto del marito, il quale le dirà di non aver mai amato la sua seconda moglie per la quale prova soltanto amicizia. Piril, dopo aver ascoltate queste terribili parole, proverà a togliersi la vita ma verrà salvata dall'intervento di Bahar.

Emre è apparso felice del lavoro svolto da Ceyda e Hatice presso il suo bar

Nel frattempo, negli appuntamenti de La forza di una donna andati in onda nei giorni scorsi su Canale 5, Ceyda e Hatice hanno iniziato a lavorare nel bar di Emre, apparso particolarmente contento di averle assunte, a differenza di Idil, la quale ha dovuto affrontare dei litigi. Idil è stata cacciata di casa e per questo motivo ha chiesto ospitalità ad Emre.

Alla casa in montagna, invece, i rapporti tra le due famiglie hanno vissuto momenti difficili. Bahar, però, ha capito che, per amore dei bambini, è costretta ad andare d'accordo con Sarp e Piril.

Enver, intanto, ha accettato di lavorare presso un fruttivendolo sordo come aiutante. L'uomo ha nascosto a sua moglie il suo nuovo lavoro per non farla preoccupare. Sirin, invece, non è apparsa felice della sua posizione da commessa nel negozio di tessuti di Dundar. In questa circostanza, la sorellastra di Bahar ha scoperto che il suo datore di lavoro ha problemi con la giustizia.