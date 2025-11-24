Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 1 a sabato 6 dicembre in prima visione su Canale 5 raccontano che Suat scoprirà che Piril ha provato a togliersi la vita grazie ad una rivelazione di Leyla. L'imprenditore preoccupato raggiungerà la casa di montagna per prendere sua figlia ed i suoi nipoti. Hatice, invece, sarà protagonista di una sfuriata nei confronti di Sirin.

Suat raggiunge la casa di montagna per prendere Piril e i nipoti

Bahar (Özge Özpirinççi) avrà un nuovo confronto con Sarp. In questa circostanza, la protagonista informerà il marito di non aver intenzione di tornare insieme a lui nonostante le giuri di non aver mai amato Piril ma di considerarla soltanto come una semplice amica.

Il dialogo verrà spiato dalla figlia di Suat, che non la prenderà molto bene. Piril ingerirà una cospicua quantità di tranquillanti con l'intenzione di togliersi la vita. La donna verrà soccorsa da Bahar appena in tempo.

Leyla, nel frattempo, chiamerà Suat, apparendo mollo preoccupata per la salute di Piril. La tata dei gemelli informerà il padrone che sua figlia ha assunto dei farmaci per cercare di uccidersi. Suat raggiungerà immediatamente la casa di montagna insieme a Munir per portare via lei ed i nipoti.

Hatice perde la pazienza con Sirin

Suat porterà i suoi famigliari in un albergo considerato più sicuro. Bahar, a questo punto, implorerà l'uomo di portare via anche lei, Doruk e Nisan ma riceverà un categorico rifiuto.

Infine Hatice perderà la pazienza dopo un nuovo guaio combinato da Sirin.

Enver ha trovato un lavoro presso un fruttivendolo sordo

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda in Italia, Emre è rimasto soddisfatto del lavoro svolto da Ceyda e Bahar nella sua caffetteria mentre Idil ha avuto continui scontri. Quest'ultima ha chiesto aiuto ad Emre dopo essere stata cacciata di casa.

Bahar, invece, ha capito che per il bene dei bambini deve mantenere i rapporti tranquilli con Sarp. La protagonista ha scoperto che Doruk ha preso il caricabatteria di Piril nel corso di una colazione.

Enver, intanto, ha trovato lavoro presso un fruttivendolo sordo in cerca di aiutanti. Il sarto è andato a trovare Hatice, comunicandole di aver trovato un modo per risollevare le loro finanze ovvero quello di affittare una camera di casa loro.

Enver e sua moglie hanno deciso di ospitare Idil in accordo con Emre.

Infine Sirin Sarikadi (Seray Kaya) non è apparsa contenta del suo lavoro da commessa nel negozio di tessuti. La giovane ha scoperto che il suo datore di lavoro è stato chiamato a testimoniare per un caso di lesioni d'arma da fuoco in tribunale.