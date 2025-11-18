Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Enver e Hatice parleranno con Sirin, la quale li informerà che Idil ha messo in giro la voce sulla paternità del piccolo Arda. I coniugi Sarikadi saranno costretti a cacciare la cugina di Emre, che pianificherà una vendetta.

Idil ricatta Sirin scoperto che Emre è il figlio di Arda

Idil spierà una conversazione tra Enver e Hatice, scoprendo che Emre è il padre di Arda. La ragazza farà in modo che la notizia arrivi a suo cugino, che inizierà a porsi alcune domande sul bambino poiché la sua età anagrafica corrisponde al periodo in cui ha avuto la relazione con Ceyda.

Idil sfrutterà tale scoperta per ricattare Sirin, chiedendo una cospicua somma di denaro in cambio del suo silenzio. Le minacce si ritorceranno contro la giovane. Sirin ammetterà di non essere interessata ad Emre, in quanto ancora presa da Sarp. La donna, a questo punto, raggiungerà la caffetteria, facendo presente a Ceyda di aver scoperto che Emre è il padre di Arda. La cantante incolperà Bahar, l'unica alla quale aveva rivelato il suo segreto.

I coniugi Sarikadi cacciano Idil di casa

Bahar ci rimarrà molto male per le accuse di Ceyda poiché totalmente estranea alla vicenda. Enver e Hatice, a questo punto, interrogheranno Sirin, la quale dirà di aver scoperto tutto da Idil. Quest'ultima ammetterà di aver ascoltato una conversazione dei coniugi Sarikadi che saranno costretti a cacciarla fuori di casa.

Idil troverà il modo di vendicarsi di Sirin, svelando ad Enver e Hatice che possiede un conto in banca da tantissimi zeri. La coppia obbligherà la figlia ad entrare nel conto corrente della banca online dove apprenderà con sgomento che Idil ha detto la verità. I due non riusciranno a capire dove la figlia ha trovato tutto quel denaro.

Emre è apparso felice del lavoro svolto da Hatice e Ceyda al bar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a novembre in televisione, Bahar ha riconosciuto la voce di Munir, accusandolo di essere il responsabile del rapimento dei suoi figli.

La tensione tra Piril e Sarp ha portato lui a decidere di parlare apertamente dei suoi sentimenti.

Allo stesso tempo, Bahar ha capito che per il bene dei figli deve andare d'accordo anche con la seconda famiglia del marito.

Emre, invece, è apparso soddisfatto del lavoro svolto da Ceyda e Hatice al bar mentre Idil ha avuto diverse discussioni. Quest'ultima ha chiesto aiuto al cugino ma lui ha rifiutato.