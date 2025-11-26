Le anticipazioni turche di La forza di una donna annunciano l’ennesimo piano diabolico di una delle protagoniste, destinato a provocare eventi spiacevoli. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Sirin agirà nuovamente alle spalle di Bahar. La giovane approfitterà della festa organizzata per Doruk per invitare Nezir. Parallelamente, Suat sarà in forte ansia: quando verrà a sapere del possibile incontro tra Sarp e Nezir, temerà che possa emergere la verità sull’ingente patrimonio a cui suo genero ha dovuto rinunciare.

Sirin viene a sapere che Doruk vuole invitare Nezir alla festa

Doruk riceverà un vestito da principe direttamente da Nezir e capirà subito che è per la sua festa di circoncisione. Nei giorni successivi, infatti, verrà organizzato il party per il figlio di Bahar, che nel frattempo riceverà una richiesta particolare dal bambino: vorrebbe invitare anche Nezir. Il piccolo Doruk preparerà quindi un invito anche per il nemico di suo padre, senza rendersi conto del male che l'uomo ha fatto alla sua famiglia. Bahar e Sarp faranno notare al figlio che Nezir è molto impegnato al lavoro e non potrà partecipare, ma la conversazione non sfuggirà all'orecchio di Sirin che, venuta a conoscenza della cosa, architetterà un nuovo piano malvagio contro la sorellastra.

Sirin quindi si recherà da Suat solo per prendersi gioco di lui e fare del male a Bahar.

Sirin scopre il cognome di Nezir grazie a Suat

Nel frattempo, Sirin si presenterà vestita elegante nell’ufficio di Suat, fingendo una scusa, e chiederà denaro al facoltoso imprenditore. Tuttavia, i soldi saranno soltanto un pretesto: la figlia di Enver userà questa occasione per estorcere informazioni al padre di Piril. Sirin mentirà a Suat, rivelandogli che Bahar e Sarp hanno deciso di invitare anche Nezir alla festa di Doruk. In questo modo, la ragazza riuscirà a scoprire il cognome del nemico di suo cognato e troverà facilmente un modo per recapitarli l’invito. Suat, intanto, sarà profondamente preoccupato per il possibile incontro che potrebbe avvenire a breve tra Sarp e Nezir durante la festa di circoncisione di Doruk.

Il padre di Piril temerà infatti che suo genero scopra che dietro alla rinuncia di tutti i beni non c’è affatto Nezir.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar ha scoperto che Yeliz è morta

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar ha ricevuto da Emre le condoglianze, senza capire il motivo. Il suo datore di lavoro si è quindi reso conto di aver commesso un grave errore, rivelando involontariamente a Bahar la morte di Yeliz. Quest’ultima, infatti, è stata assassinata per errore dagli uomini giunti per dare la caccia a Sarp e alla sua famiglia. Spazio anche alle vicende di Enver, che ha iniziato a lavorare come aiutante in una frutteria, mentre Sirin ha trovato impiego in un negozio di stoffe. Tuttavia, il suo comportamento scorbutico ha fatto scappare tutti i clienti.