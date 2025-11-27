Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda in prima visione su Canale 5, rivelano che Bahar Cesmeli e Sarp non saranno d’accordo con Doruk sull’idea di invitare Nezir Korkmaz alla sua festa di circoncisione. Sirin Sarikadi, invece, metterà lo zampino, recapitandogli di nascosto l’invito per prendere parte all’evento del nipote.

Bahar e Sarp organizzano la festa di circoncisione di Nezir

Nezir contatterà Bahar per fare un regalo a Doruk. L'uomo invierà al bambino un abito da mevlut da indossare per la festa di circoncisione.

Bahar, purtroppo, non avrà i soldi necessari per organizzare l'evento in grande stile, così Sarp correrà in suo aiuto, promettendo al figlio che farà di tutto pur di rendere speciale il suo giorno.

Sirin fa in modo che Nezir prenda parte alla festa di Doruk

Doruk penserà di invitare Nezir alla sua festa, ignaro del male che ha commesso ai suoi cari. Bahar e Sarp gli faranno presente che l'uomo non può venire in quanto occupato con i suoi affari. La conversazione verrà ascoltata da Sirin, che approfitterà di questa informazione per seminare zizzania. Indosserà un abito elegante per recarsi nell'ufficio di Suat e fingendo di cercare un lavoro otterrà altro denaro.

Tuttavia, l'intento della ragazza sarà trovare Nezir e lo vorrà fare tramite Suat.

Gli dirà che Bahar e Sarp hanno deciso d'invitarlo alla festa di circoncisione di Doruk. In questa circostanza, la donna scoprirà che il cognome di Nezir è Korkmaz, riuscendo a scoprire dove lavora. In questo modo, riuscirà a consegnare l'invito per la festa al suo scagnozzo Azmi.

Suat sarà molto preoccupato per il probabile incontro tra Sarp e Nezir, temendo che Sarp possa scoprire l'inganno che aveva organizzato per togliergli tutti i suoi averi.

La fuga di Bahar, Nisan e Doruk è stata fermata da Sarp

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar ha organizzato un piano per scappare dalla casa di montagna grazie all'aiuto di Nisan. Quest'ultima è rimasta molto infastidita dalle manifestazioni d'affetto di Doruk nei confronti di Piril.

Enver, invece, ha iniziato a lavorare presso un fruttivendolo, anche se ha detto a Hatice di lavorare presso uno studio medico.

Il giorno seguente, Arif ha atteso Bahar, Nisan e Doruk fuori dal cancello del rifugio. Il piano è stato scoperto da Sarp, che è giunto quasi alle mani con il barista.

Infine, Idil ha trovato ospitalità a casa di Hatice ed Enver grazie all'aiuto di Emre, che ha chiesto di poter affittare una stanza.