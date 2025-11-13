Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna in onda su Canale 5, Bahar scatenerà la furia della sua amica Ceyda Karataş, a causa della sua sorellastra Şirin Sarikadi.

Sirin non cede al ricatto di Idil

Dopo essere stata tenuta prigioniera alla villa di Nezir insieme ai suoi figli, Bahar verrà liberata. A quel punto, la donna si trasferirà in maniera temporanea a casa della madre Hatice e Enver, con i bambini e il marito Sarp. Sin da subito, Bahar affronterà la sorellastra Sirin, e le dirà di stare lontana dai suoi bambini Nisan e Doruk, dopo averle detto di aver rovinato la sua vita.

Nel contempo, a catturare l’attenzione sarà Idil, quando ascolterà una conversazione tra Enver e Hatice in maniera casuale e scoprirà che il padre di Arda, il figlio Ceyda, è suo cugino Emre. Per far apprendere la verità al parente, Idil lo farà tornare nel paese in cui sono nati con una scusa. Successivamente, la ragazza convinta che Sirin si sia infatuata di Emre, penserà di estorcerle del denaro. In particolare, Idil minaccerà di rivelare a Emre di aver scoperto che Arda è suo figlio, se Sirin non le darà dei soldi. Tuttavia, quest’ultima non cederà al ricatto di Idil, visto che le dirà di non avere alcun interesse sentimentale per suo cugino Emre. Poco dopo, Sirin spiazzerà Ceyda, dicendole di sapere che lei e Emre sono i genitori del piccolo Arda.

Ceyda mette fine all’amicizia con Bahar, Hatice vuole affrontare la figlia Sirin

Avendo svelato il suo segreto soltanto a Bahar, Ceyda crederà che sia stata lei a rivelare a Sirin che Arda è nato dalla sua relazione passata con Emre. Ceyda entrerà ulteriormente in crisi, nell’istante in cui Emre le dirà di aver appreso che in realtà non è sua sorella la madre di Arda.

La reazione di Ceyda sarà durissima, non appena si troverà faccia a faccia con Bahar, dato che metterà fine al loro rapporto di amicizia per aver rivelato il legame di parentela tra Emre e Arda.

A seguito del litigio con Ceyda, Bahar si ricorderà che Arif era l’unico a conoscenza del segreto della sua amica. Subito dopo, Bahar scoprirà che Enver ha appreso che Emre è il padre di Arda proprio grazie al barista.

Tuttavia, sia Hatice e Bahar si domanderanno in che modo Sirin abbia scoperto che Arda è figlio di Emre. Per chiarire ogni dubbio, Hatice vorrà mettere alle strette Sirin.

Riepilogo puntate precedenti: Ceyda ha fatto rimanere senza parole Bahar

Di recente, Bahar è rimasta delusa da Ceyda per averla lasciata da sola il giorno in cui ha fatto il colloquio di lavoro alla caffetteria di Emre, dopo che si era offerta di accompagnarla. Non appena la sua amica le ha chiesto delle spiegazioni, Ceyda l'ha sconvolta rivelandole che il titolare Emre è il padre di suo figlio Arda.