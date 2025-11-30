La forza di una donna raddoppia: da lunedì 1° dicembre andrà in onda con due appuntamenti al pomeriggio, alle 16:05 e alle 18:05. In questo modo ci sarà più spazio per le storie di Bahar e della sua famiglia e ci sarà anche un buon traino per il programma preserale di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che sarà una settimana densa di avvenimenti: Piril e i bambini lasceranno lo chalet e Sarp e Bahar saranno in pericolo. Nezir sarà sulle tracce del suo nemico e sempre più vicino al suo obiettivo.

Nuovi orari per La forza di una donna: doppia puntata dal lunedì al venerdì

Grande cambiamento per i fan de La forza di una donna. Da lunedì 1° dicembre, gli appuntamenti quotidiani diventano due. La soap andrà in onda alle 16:05 con una prima parte di puntata e poi alle 18:05 con la seconda parte. In questo modo, Mediaset regalerà ai telespettatori quasi un'ora al giorno della serie turca. Le trame de La forza di una donna entreranno nel vivo nella prossima settimana: la vita allo chalet cambierà radicalmente con la partenza di Piril. Suat deciderà di portare figlia e nipoti via da Sarp, lasciando Bahar da sola con marito e figli. Piril chiederà a Munir di proseguire con la protezione delle guardie del corpo, perché non avrà intenzione di mettere in pericolo la vita di Sarp.

Suat, però, agirà d'astuzia e farà in modo che suo genero resti completamente in balia degli eventi. Nel frattempo, Nezir ordinerà ad Azmi di cercare lo chalet e farà piazzare delle microspie nella stanza dell'hotel che ospiterà Piril.

Una settimana di importanti cambiamenti per Bahar e la sua famiglia

Nelle puntate de La forza di una donna dal 1° al 6 dicembre, Nezir ordinerà ai suoi uomini di nascondere nella caffetteria di Arif l'arma che ha ucciso Yesim. Quando la polizia riceverà la soffiata, e andrà a perquisire il locale, metterà le manette all'amico di Bahar. Arif finirà in carcere con la pesante accusa dell'omicidio di Yesim, pur essendo completamente innocente. Ci saranno importanti novità anche per Sirin, che si avvicinerà a Emre e sembrerà essere ricambiata.

Tutto questo farà molto piacere a Hatice, che sognerà per sua figlia un futuro più sereno. La donna spiegherà a Enver che se Sirin si innamorasse di un bravo ragazzo come Emre, riuscirebbe finalmente a dimenticare l'ossessione per Sarp.

Le puntate di 15 minuti hanno scontentato diversi fan

Con l'arrivo di Uomini e Donne a fine settembre, La forza di una donna ha subito un brusco accorciamento. È andata in onda dal lunedì al venerdì per appena un quarto d'ora al giorno, nonostante i grandi ascolti. Molti fan hanno protestato per questo cambiamento con decine di commenti: "Appena dieci minuti di puntata, una vergogna", "Le puntate di pochi minuti sono una presa in giro", "La puntata finisce troppo presto". I successi premiano La forza di una donna che con il nuovo orario farà da traino al programma preserale di Canale 5, Avanti un altro e successivamente Caduta libera.