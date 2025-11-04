Nezir avrà una punizione molto dura per Azmi dopo il fallimento dell'agguato a casa di Bahar nella puntata de La forza di una donna di lunedì 10 novembre: "Toglierai la vita a Munir, tuo fratello, davanti a me".

Le anticipazioni rivelano che Nezir non accetterà di aver perso contro Sarp e dopo aver giustiziato i suoi uomini penserà ad Azmi. Al suo braccio destro, l'uomo non avrà in mente di far pagare con la sua vita l'errore commesso, ma la sua vendetta sarà ancora più sottile e crudele. Conoscendo il legame di sangue tra lui e l'uomo di Suat, Nezir colpirà proprio nel punto più debole di Azmi.

Nel frattempo, Piril rivelerà a Sarp che è stato Munir ad avvisarla dell'agguato di Nezir e per questo lei ha voluto salvare la vita a tutti loro avvisandolo per tempo.

Sarp abbraccerà Piril ringraziandola

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp parlerà con Piril per capire se la donna fosse implicata nell'agguato di Nezir. Lei, offesa, urlerà a Sarp che ha salvato tutte le loro vite avvisandolo in tempo per permettergli di andare a prendere Bahar e i bambini. Quando le acque si calmeranno, Sarp parlerà con Piril che gli rivelerà che a dirle dell'agguato è stato Munir. "Ho avuto paura di perderti", dirà la donna in lacrime a Sarp che non potrà fare altro che abbracciarla.

"Scusami se ho dubitato di te, sei una brava persona", le dirà l'uomo. Nel frattempo, Munir andrà a parlare con Suat e gli dirà che non è stata Sirin a tradirlo, ma Piril. L'uomo spiegherà che ha sentito la donna urlare a Sarp di aver salvato la vita a lui e alla sua famiglia. Suat sarà sorpreso, si sentirà in colpa nel confronti di Sirin e sarà amareggiato per l'amore che ancora lega Piril a Sarp. Nel frattempo, Nezir dovrà fare i conti con il fallimento del suo piano per catturare Sarp e manderà a chiamare Azmi, il suo braccio destro, per rimproverarlo duramente e punirlo, visto che lui era a capo dell'operazione.

Nezir non si rassegnerà alla sconfitta

Nelle puntate de La forza di una donna del 10 novembre, Nezir farà un discorso molto preoccupante ad Azmi.

Innanzitutto, l'uomo ricorderà che il commando ha ucciso una donna, Yeliz, andando contro i suoi principi. Nezir sarà soddisfatto di aver giustiziato l'intero commando per vendicare l'amica di Bahar, ma questo non basterà. L'uomo spiegherà ad Azmi di aver risparmiato la sua vita, ma dovrà ancora punirlo per il fallimento dell'operazione. "La cosa che non sopporto è che Sarp ha vinto ancora", dirà Nezir, "L'assassino di mio figlio è ancora libero". L'uomo, a quel punto, avrà una prova difficilissima per Azmi: "Toglierai la vita a Munir, tuo fratello". dirà, "E lo farai davanti a me". Per il braccio destro di Nezir non potrebbe esserci prova peggiore e il suo volto terrorizzato dirà tutto.

Azmi e Munir: divisi dal lavoro ma uniti dal sangue

Nelle puntate precedenti, Azmi si è messo in contatto con Munir più volte per aggiornarlo sulle mosse di Nezir. In un primo momento, è stato Munir a procurare ad Azmi le foto di Bahar e dei bambini per dare a Nezir l'indirizzo della moglie di Sarp. Poi, Azmi ha rivelato a Munir che avevano organizzato un agguato alla villa di Piril ma la donna non c'era. I due fratelli si sono aiutati a vicenda e l'ultima volta in cui si sono sentiti è stata fondamentale perché Azmi ha detto a Munir che avrebbero fatto irruzione a casa di Bahar. Le strade di Munir e Azmi si sono divise molti anni fa e adesso i due lavorano per due rivali: Suat e Nezir. Nonostante le scelte diverse, però, il richiamo del sangue non permette loro di essere davvero indifferenti l'uno all'altro.