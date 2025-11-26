Sarp proverà a baciare Bahar, ma lei lo rifiuterà nella puntata de La forza di una donna di lunedì 1° dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Piril vedrà e ascolterà tutto. Ferita, avrà una crisi e tenterà di togliersi la vita con dei farmaci. Bahar capirà la sofferenza della donna e correrà ad aiutarla, salvandole la vita.

Sarp supplicherà Bahar di tornare con lui

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo la tentata fuga, Bahar sarà costretta a restare allo chalet con Sarp. Quest'ultimo si deciderà a dare delle spiegazioni alla moglie e l'indomani chiederà a Piril di portare via i bambini per lasciare lei e Bahar da soli.

Doruk, Nisan, Ali e Omer resteranno con la guardia del corpo, mentre Piril fingerà di andare con loro, ma in realtà tornerà a casa per ascoltare i discorsi di Sarp. L'uomo, senza filtri, racconterà a Bahar che Sirin ha causato la sua caduta in mare e Piril lo ha salvato. Sarp proverà più volte ad avvicinarsi a Bahar, ma lei non riuscirà a lasciarsi andare, ricordando a Sarp che lui ha un'altra famiglia. A quel punto, l'uomo sarà pronto a rinnegare Piril: "Non l'ho mai amata. Tra noi c'è solo amicizia". Bahar non si lascerà convincere, anche perché Sarp ammetterà che il suo con Piril è stato un matrimonio a tutti gli effetti. Mentre i due discuteranno, Piril soffrirà in silenzio e assumerà la boccetta di farmaci per le parole che sentirà.

Sarp proverà a baciare Bahar, che però lo rifiuterà, ma lui invece di arrendersi continuerà a implorare il suo amore.

La crisi di Piril fa tremare tutti a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 1° dicembre, Piril non ne potrà più e interromperà il discorso di Sarp urlando "basta", in preda a una crisi, lanciando tutto quello che le capiterà a tiro. Piril dirà a Bahar che, secondo lei, Sarp ricade nel passato perché, secondo lei, con lei le cose andavano bene prima del ritorno in Turchia. Successivamente, Piril si sentirà male a causa dei farmaci assunti. Bahar capirà subito cosa sta succedendo, perché vedrà la boccetta delle pillole vuota e correrà da Piril. Dopo averla fatta svegliare, Bahar costringerà la donna a vomitare e le salverà la vita.

Bahar non vuole più stare con Sarp e sogna di tornare a casa

Nelle puntate precedenti, Bahar ha lasciato lo chalet in piena notte per fuggire con Arif. La donna, a un passo dalla libertà, ha dovuto fermarsi. Sarp ha capito tutto e ha intimato a Bahar e ai bambini di non salire su quell'auto. Arif ha provato a lottare, ma è stato impossibile visto che Sarp aveva una decina di uomini armati dietro di sé. Spaventata dalla situazione, Bahar ha chiesto ad Arif di tornare a casa e ha seguito suo marito. Appena ha potuto, la donna ha telefonato ad Arif e gli ha detto che presto avrebbe trovato un modo per andare via dallo chalet.