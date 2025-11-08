"Non voglio tuo marito": con queste parole Bahar sorprenderà Piril nella puntata de La forza di una donna di venerdì 14 novembre, dicendole che non le interessa più niente di Sarp.

Piril avrà paura che Bahar possa rivelare a Sarp che lei sapeva che la sua prima famiglia era ancora viva. La donna supplicherà la sua rivale di non parlare con Sarp promettendo che lo avrebbe fatto lei al più presto. Bahar, però, interromperà Piril dicendole che non ha alcun interesse a creare litigi tra loro e le lascerà campo libero.

Piril e Bahar si chiariranno mentre tutti dormono

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che allo chalet si alterneranno momenti di tensione a altri di serenità. Il piccolo Doruk sarà quello che si adatterà meglio alla convivenza con Piril e i gemelli. Il bambino non soffrirà particolarmente di gelosia come sua sorella Nisan, ma farà di tutto per stare con suo padre. Doruk chiederà di dormire nella stanza di Piril per poter abbracciare Sarp e riuscirà a conquistare anche la donna con la sua dolcezza. Prima di mettersi a letto, il bambino sorprenderà Piril con un bacio e dormirà tra le braccia di suo padre. La donna aspetterà il momento giusto per alzarsi e prendere il telefono per mettersi in contatto con Munir.

Piril avvertirà il braccio destro di Sarp che ha detto a suo marito che è stato lui ad avvisarla del rapimento di Bahar. Tra i due ci sarà una breve discussione e la telefonata si interromperà con l'arrivo di Bahar in cucina. Piril approfitterà dell'occasione per parlare con la sua rivale e pregarla di non dire a Sarp della sua visita a scuola dai bambini tempo fa. La donna, infatti, temerà che suo marito scopra che lei sapesse da tempo che Bahar i bambini erano vivi e questo potrebbe compromettere il suo già fragile legame con lui. "Glielo dirò io, te lo giuro", dirà Piril alla sua rivale, "Ma dammi un po' di tempo". Bahar sorprenderà la donna dicendole che non solo non parlerà con Sarp, ma che non le interessa nemmeno la questione.

"Non voglio tuo marito", dirà chiaramente Bahar prima di tornare a letto. Piril resterà in silenzio, stupita per le parole della donna che fino a quel momento credeva la sua rivale in amore.

La sofferenza di Ceyda non migliorerà

Nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 14 novembre, Enver e Hatice saranno preoccupati per Ceyda che ha deciso di passare la notte da sola a casa. Il sarto e sua moglie telefoneranno alla donna che sarà stesa sul divano e li assicurerà di stare bene. "Ho riordinato e ho lavato i piatti", dirà Ceyda mentendo. Il realtà, i piatti sporchi saranno ancora in salotto perché lei non riuscirà a fare altro che pensare a quello che è successo a Yeliz. Ceyda è sempre stato uno dei personaggi più combattivi de La forza di una donna, ma dopo la scomparsa della sua amica non sembra più la stessa persona.

Dopo la telefonata, Sirin riuscirà ancora una volta a destabilizzare i suoi genitori. La ragazza, infatti, rivelerà loro che con Bahar e Sarp ci sono anche Piril e i gemelli: "Non mi sembra una situazione romantica", dirà con sarcasmo Sirin mentre Enver e Hatice si domanderanno dove abbia preso quell'informazione.

La forza di una donna: Piril ha sempre saputo che Bahar era in vita?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, allo chalet c'è stato un duro faccia a faccia tra Bahar e Piril. La madre di Doruk ha detto alla sua rivale che ricorda benissimo quando è andata davanti alla scuola dei suoi figli. Bahar ha spiegato a Piril che è impossibile dimenticare una donna vestita come lei in quel contesto e le ricorderà cosa è successo quel giorno.

"Ti sei avvicinata a me e mi hai chiesto dei bambini", ha detto, "Quindi tu sapevi benissimo chi eravamo e che eravamo vivi, ma non l'hai detto a Sarp". Piril ha iniziato a tremare, anche perché - se suo marito scoprisse che gli ha mentito su qualcosa di così importante - certamente la lascerebbe senza esitare.

Suat e sua figlia non hanno sempre saputo che Bahar e i bambini erano vivi: lo hanno appreso quando sono arrivati a Istanbul dall'America. A quel punto, Piril e suo padre iniziato a mentire per evitare che l'uomo corresse a riabbracciare Bahar e i bambini.