Emre offrirà un lavoro a Ceyda e Hatice al suo pub nella puntata de La forza di una donna in onda sabato 15 novembre. Ceyda e Hatice accetteranno e saranno pronte a ricominciare una nuova vita partendo dal lavoro.

Nel frattempo, Bahar chiederà a Sarp di poter telefonare a Yeliz per assicurarsi che sta bene. L'uomo, però, negherà questa possibilità e rinfaccerà a Bahar di aver telefonato ad Arif. Lei si sentirà in prigione, ma Sarp non cambierà idea.

Emre tenderà la mano a Ceyda, in forte difficoltà per la perdita di Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver e Hatice temeranno che Ceyda possa togliersi la vita.

Il dolore per Yeliz sarà troppo forte e la donna non riuscirà a reagire in alcun modo. Preoccupati per la loro amica che è diventata quasi una figlia, Enver e Hatice andranno al pub di Emre per chiedergli di assumerla nel suo locale. "Bahar non c'è", diranno i coniugi, "E Ceyda era una tua amica". L'uomo esiterà ma si concederà del tempo per riflettere. Dopo qualche giorno, Emre si presenterà a casa di Ceyda con Hatice e le proporrà un lavoro. "Potresti stare alla cassa al posto di Bahar", dirà Emre, "Oppure restare in cucina se lo preferisci". La donna non sarà convinta della sua utilità in un locale come quello di Emre ma Hatice insisterà: "Servirà anche a distrarti".

Alla fine Ceyda accetterà il lavoro, ma avvertirà il suo capo di essere maldestra.

La donna andrà a prepararsi perché dovrà iniziare subito ed Emre proporrà ad Hatice di unirsi alla squadra. L'uomo spiegherà che c'è davvero bisogno di aiuto al locale e se arrivasse qualcuno che conosce Ceyda sarebbe ancora meglio. Hatice non esiterà ad accettare, anche perché avrà bisogno di soldi per la sua famiglia.

La gelosia di Sarp e i dubbi di Bahar su Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 15 novembre, Bahar verrà a sapere da Nisan e Doruk che la foto di Yeliz era al tg. Preoccupata la donna chiederà a Sarp una telefonata ai suoi, ma lui glielo negherà. "Avresti dovuto evitare di chiamare Arif", dirà infastidito, "Non puoi più usare il telefono. L'atteggiamento dell'uomo sarà sempre più insopportabile per Bahar: "Sono prigioniera", dirà.

Sarp non vorrà sentire ragioni e sarà molto duro con sua moglie, rinfacciandole ancora il fatto che abbia voluto sentire Arif quando ha avuto la possibilità di chiamare a qualcuno. In realtà, Bahar ha telefonato all'uomo perché Enver e Hatice non rispondevano alla chiamata dal numero sconosciuto. Sarp sarà sempre più geloso del passato di sua moglie, soprattutto quando Doruk e Nisan gli diranno che Arif vuole loro molto bene. I bambini spiegheranno a Sarp che Arif è una persona molto importante per loro e li ha aiutati quando erano in difficoltà.

L'addio di Yeliz a La forza di una donna e il dolore di Ceyda

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda e questo l'ha segnata per sempre.

La cantante non ha fatto altro che pensare ai momenti trascorsi con la sua migliore amica e al rimorso di non averle detto abbastanza quanto le volesse bene. Ceyda è tornata sul luogo del delitto, a casa di Bahar, e ha lavato la macchia di sangue tra le lacrime. Successivamente, la donna è andata al night club per esibirsi e si è lasciata andare a qualche bicchiere di troppo. Per reggere la tensione, Ceyda ha cercato conforto nell'alcool e quando è arrivata sul palco ha cantato in onore di Yeliz.

L'immaginazione ha portato Ceyda a vedere la sua amica applaudire dai tavoli, con Enver e Hatice, ma poi all'improvviso ha visto la bara davanti a sé. In quel momento, Ceyda ha perso i sensi ed è caduta sul palco.

Ad aiutarla è arrivato Arif, ma è chiaro a tutti che la sua situazione mentale è veramente preoccupante. Hatice ed Enver hanno chiesto a Ceyda di restare da loro, ma lei ha preferito tornare a casa sua, tra i ricordi di Yeliz.