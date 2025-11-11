Doruk e Nisan sentiranno la mancanza delle loro abitudini nella puntata de La forza di una donna di sabato 15 novembre: "Vogliamo tornare a casa", diranno a Bahar, "Ci mancano Arif, Yeliz, Ceyda e i nonni".

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk chiederà a sua madre almeno di telefonare a casa, ma la donna gli dirà che non hanno un telefono. A quel punto il bambino ricorderà che Piril ha un dispositivo nascosto nella sua stanza. Nel frattempo, Sarp dirà a sua moglie che non l'ha mai amata e che era ubriaco quando hanno concepito i gemelli. Ferita e umiliata, Piril si arrenderà: "Non combatto più".

Nostalgia di casa per Bahar, Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riconoscerà la voce di Munir e capirà che è stato lui a rapire i suoi bambini settimane prima. La reazione sarà furiosa: la donna si scaglierà contro la guardia del corpo di Sarp che proverà inutilmente a calmarla. Bahar, successivamente, si scaglierà anche contro Piril, certa che lei fosse d'accordo con Munir per rivelarle che Sarp ha un'altra famiglia. Le urla faranno arrivare Doruk e Nisan che si spaventeranno molto nel vedere lo scontro. Bahar correrà dai suoi bambini per rimediare, mentre Sarp esigerà di parlare con Piril e Munir sul rapimento di quel giorno. Doruk e Nisan abbracceranno Bahar: "Vogliamo andare a casa", diranno, ormai consapevoli di non poter vivere quella famiglia che desideravano con Sarp.

"Mi mancano Yeliz, Arif, Ceyda, nonno Enver e nonna Hatice", dirà Nisan a Bahar che non potrà che comprenderla. A malincuore, la donna dirà ai suoi figli che non possono ancora tornare a casa e Doruk proporrà di telefonare. "Non possiamo neanche chiamare", dirà Bahar, "Non abbiamo un telefono". A quel punto, il bambino rivelerà che lui sa come procurarsi il telefono perché Piril lo nasconde nella sua stanza. Bahar e suo figlio studieranno un modo per mettersi in contatto con i loro cari.

Il chiarimento definitivo di Sarp e Piril a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 15 novembre, mentre Bahar resterà con i bambini, Sarp si chiarirà con sua moglie. Piril ammetterà di aver scoperto prima di lui che Bahar i figli erano vivi, ma aveva troppa paura di perderlo.

"Mettiti nei miei panni", dirà la donna, "Avevo paura che mi lasciassi". Piril spiegherà a Sarp che se si fosse sentita sicura con lui, gli avrebbe detto subito la verità. "Non ci hai mai fatto sentire la tua famiglia", dirà, "L'ombra di Bahar c'era sempre". Sarp resterà un po' in silenzio e poi dirà a Piril tutto quello che pensa: "Non ricordo neanche quando abbiamo concepito i bambini", dirà, "Ero ubriaco, ma non ti ho mai biasimato per questo". I colpi di scena a La forza di una donna continueranno perché Sarp rivelerà: "Ho fatto il possibile per essere un buon padre per Alì e Omar, ma hai sempre saputo che non ti amavo". Piril si sentirà umiliata per le parole di Sarp che continuerà: "Non si può obbligare ad amare e non mi scuserò per questo".

A quel punto Piril si arrenderà: "Fai quello che vuoi, non combatterò più". Sarp si alzerà e chiederà a Munir se davvero ha rapito i suoi bambini. Lui ammetterà la colpa e le conseguenze saranno immediate: "Non ti voglio più vicino a me", dirà Sarp, chiudendo i rapporti con lui.

Munir ha tradito Sarp, ma è lui che lo protegge

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Munir è stato molto attento a non farsi vedere e soprattutto sentire da Bahar. L'uomo, infatti, sapeva benissimo che poteva essere scoperto per il rapimento dei bambini. Munir ha fatto finta di avere un problema alla gola e ha parlato con Sarp come se non avesse voce. In questo modo, Bahar non ha mai riconosciuto chi fosse.

C'è stato un episodio, però, che ha portato Munir ad uscire allo scoperto. L'auto di Sarp è stata tamponata da due ragazzi a tutta velocità. Pensando ad un agguato, è scattato il panico allo chalet. Munir si è accertato solo in un secondo momento che si trattava di semplici passanti e quando è andato a riferirlo a Sarp si è dimenticato di camuffare la voce. In quel momento è arrivata Bahar che non ha mai potuto dimenticare la voce dell'uomo che l'ha minacciata con la vita dei suoi figli. Munir ha tradito Sarp, ma è comunque una figura fondamentale per lui perché lo protegge da eventuali attacchi di Nezir. Senza Munir, Sarp è completamente indifeso e con lui adesso sono in pericolo anche Bahar e i bambini.