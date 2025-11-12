Idil, cacciata dai suoi genitori, chiederà ospitalità a Emre che le concederà solo una notte a casa sua nella puntata de La forza di una donna di martedì 18 novembre.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda e Hatice saranno soddisfatte del lavoro al locale di Emre. Enver, invece, si sentirà frustrato perché non riesce a contribuire attivamente alle spese di casa. Pieno di buona volontà, l'uomo cercherà lavoro e lo troverà da un fruttivendolo che lo assumerà come apprendista.

Nuovi inizi lavorativi a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice e Ceyda termineranno il primo giorno di lavoro da Emre.

Ad andare a prenderle saranno Arif e Enver e al ritorno a casa sarà inevitabile parlare di Yeliz. La sofferenza in Ceyda sarà ancora evidente e Arif proverà a farle forza, dicendole che potrà andare a trovare più spesso i figli della sua amica per fare qualcosa per Yeliz. Nel frattempo, Idil chiederà a Emre di ospitarla da lui, perché i suoi genitori l'hanno cacciata di casa. L'uomo esiterà e rimprovererà la ragazza di alzare troppo il gomito e fare tardi la sera. Idil insisterà dicendo che ha solo lui, ma Emre sembrerà fermo sulla sua posizione: "Sei disordinata, rumorosa e sporca". Quando la ragazza gli dirà che è costretta a dormire nel parco, però, Emre tornerà sui suoi passi e accetterà di portarla a casa da lui, ma solo per una notte.

L'indomani, la polizia andrà al quartiere in cerca di Bahar e parlerà con Arif. "Non è ancora venuta a testimoniare", diranno gli agenti al padrone di casa che non saprà proprio cosa dire. Enver, invece, sveglierà Sirin e la costringerà ad andare subito al lavoro da Dundar, il proprietario del negozio di tessuti. La ragazza faticherà molto ad alzarsi dal letto, ma alla fine non le resterà che obbedire a suo padre.

Enver alla ricerca disperata di un lavoro

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 18 novembre, Enver spiegherà ad Arif che il suo lavoro da sarto non gli dà più modo di guadagnare. L'uomo si sentirà affranto per il fatto che Sirin e Hatice contribuiscono alle spese della famiglia mentre lui si sente inutile.

Dopo aver accompagnato sua figlia al negozio di tessuti, Enver andrà a cercare un lavoro per migliorare la sua situazione. Uno dei negozianti gli dirà che il fruttivendolo cerca un apprendista, ma forse non sarebbe adatto a lui. Enver non si perderà d'animo e andrà a parlare con il fruttivendolo Hasan, pronto ad accontentarsi di svolgere qualunque mansione. L'uomo, un po' sordo, faticherà a capire Enver che gli chiederà di lavorare per lui. Hasean gli darà volentieri una possibilità. A La forza di una donna non mancherà lo spazio riservato alla convivenza di Bahar e Sarp allo chalet. I bambini ripeteranno a Bahar che vogliono tornare a casa e chiederanno di restare nella loro stanza. La donna, però, per evitare inutili tensioni, convincerà Doruk e Nisan a convivere serenamente con i loro fratelli.

La difficile situazione economica di Enver e Hatice

Enver e Hatice si trovano in difficoltà economiche. Nelle puntate precedenti dedella soap, Hatice ha perso il lavoro a causa delle troppe assenze e la sartoria di Enver è andata in crisi. Il trasferimento nel quartiere di Tarlabasi, infatti, ha lasciato campo libero alla concorrenza e quando Enver è tornato a casa ha avuto pochissimi clienti. A peggiorare la situazione ci ha pensato Sirin che ha rubato ad Hatice la busta di soldi che le aveva dato Sarp. Per punire sua figlia e farle capire il valore del denaro, Enver ha trovato per lei un lavoro come commessa in un negozio di tessuti. L'uomo, però, vuole contribuire attivamente alle spese della casa ed è disposto a tutto pur di lavorare.

Enver è malato di cuore e non può fare sforzi continui: il lavoro dal fruttivendolo non è per niente adatto a lui. Pur di sentirsi utile, però, l'uomo è disposto anche a tornare apprendista nonostante la sua non più giovane età.