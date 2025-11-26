Azmi darà appuntamento a Munir per togliergli la vita nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 2 dicembre.

Le anticipazioni tv rivelano che grazie al suo collaboratore Nezir scoprirà dove alloggiava Piril e sarà soddisfatto. Nel frattempo, allo chalet Sarp spingerà i suoi figli a fare amicizia tra loro, mentre Hatice apprenderà che la moglie di Emre è morta per la stessa malattia che aveva Bahar.

Nezir e Azmi scopriranno l'hotel in cui alloggiava Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Azmi arriverà il momento che temeva di più.

Il braccio destro di Nezir darà appuntamento a suo fratello Munir per una cena. L'uomo mentirà perché in realtà lo scopo dell'incontro sarà togliergli la vita come gli ha ordinato il suo capo. Azmi spiegherà a Nezir che Munir ha accettato di vederlo la sera stessa e Korkmaz sarà soddisfatto. Ci saranno importanti sviluppi anche sulle ricerche di Sarp, perché Azmi comunicherà a Nezir che ha trovato l'hotel in cui Piril alloggiava fino a poco tempo prima. "Non hanno ancora svuotato la stanza, quindi torneranno presto", dirà Azmi, certo che questa volta Nezir riuscirà a prendere Sarp e la sua famiglia. Nel frattempo, Suat verrà a sapere dell'appuntamento tra Munir e Azmi e sarà piuttosto scettico.

"Non mi sembra credibile che all'improvviso tuo fratello voglia riappacificarsi", dirà al suo braccio destro. Munir, invece, sarà più ottimista: "Siamo fratelli, non può togliermi la vita a casa sua".

La crisi di Piril a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 2 dicembre, allo chalet la situazione precipiterà. Sarp proverà a baciare Bahar che lo rifiuterà, ma Piril vedrà tutto e avrà un crollo. In preda alla disperazione, la donna tenterà di togliersi la vita e fortunatamente Bahar interverrà in tempo. Sarp, invece, preferirà dedicarsi ai suoi figli e andrà in giardino a giocare con Doruk e Nisan. L'uomo chiederà ai bambini di fare amicizia con Ali e Omar e loro accetteranno pur di accontentarlo.

Nel frattempo, Hatice parlerà con Ceyda di Emre e verrà a sapere da lei che l'uomo ha perso sua moglie per la stessa malattia di cui soffriva Bahar.

Nezir ha risparmiato Azmi ma ha voluto fare giustizia per Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Nezir ha chiesto ai suoi uomini di rapire Bahar e i bambini per attirare Sarp alla sua villa. L'operazione, guidata da Azmi, non è andata a buon fine. La donna e i bambini, infatti, sono scappati con Sarp un attimo prima che arrivassero i rapitori. Quando gli uomini sono tornati da Nezir senza Bahar, lui si è infuriato. A far perdere la pazienza a Korkamaz è stato il fallimento del suo piano, ma soprattutto sapere che Yeliz aveva perso la vita per mano dei suoi uomini.

Per punirli, Nezir ha giustiziato tutta la squadra e ha risparmiato solo Azmi. Quest'ultimo, pur essendo colpevole, è ancora utile al suo capo, ma Nezir ha studiato un'altra vendetta per lui. "Devi eliminare tuo fratello Munir", ha ordinato Nezir senza lasciare scelta al suo collaboratore.