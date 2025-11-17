Sarp costringerà Bahar a restare con lui nelle puntate de La forza di una donna dal 24 al 29 novembre e per farlo userà i suoi bambini.

Le anticipazioni tv rivelano che, protetto da una decina di uomini armati, Sarp impedirà a Bahar di scappare con Arif. Dopo aver consegnato Doruk e Nisan a uno dei suoi uomini, Sarp dirà a sua moglie che se vuole può andare via senza i bambini, sapendo che lei non se ne sarebbe mai separata. Arif proverà ad aggredire Sarp, ma non potrà fare nulla perché lui avrà un esercito a proteggerlo.

Bahar e i suoi bambini bloccati a un passo dalla libertà

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar non vorrà restare un minuto di più allo chalet con Sarp. La donna studierà un modo per fuggire con la complicità di Arif che non le negherà il suo aiuto e sarà pronto a salvarla dalla gabbia dorata in cui l'ha rinchiusa suo marito. Bahar parlerà con Nisan e le dirà tutto, chiedendo il suo appoggio. La bambina sarà pronta ad aiutare sua madre, perché anche lei vuole tornare al quartiere ed è stanca dei pericoli che corrono allo chalet. L'unico a non sapere nulla sarà Doruk, troppo piccolo per capire. A questo proposito, Bahar e sua figlia faranno in modo che il bambino pensi che sia tutto un gioco quando di notte proveranno a scappare mentre Sarp dorme.

Quando arriverà il momento giusto, Bahar manderà un messaggio ad Arif che aspetterà lei ei bambini fuori dal cancello. Tutto sembrerà procedere alla perfezione, ma quando Bahar sarà a un passo dall'auto di Arif, un urlo di Sarp fermerà tutto. La tensione sarà altissima: l'uomo sarà fuori di sé per l'affronto di sua moglie e dietro di sé avrà una decina di collaboratori, pronti a fare fuoco. Bahar chiederà ad Arif di non esporsi al pericolo, mentre Sarp prenderà Doruk e minaccerà sua moglie per costringerla a restare con lui. "Mio figlio non va da nessuna parte", dirà a Bahar che lo pregherà di lasciarli liberi. Sarp consegnerà il bambino a uno dei suoi uomini e la sua arroganza farà infuriare Arif che gli andrà incontro per affrontarlo.

Arif non potrà fare nulla contro Sarp e i suoi uomini

Nelle puntate de La forza di una donna dal 24 al 29 novembre, Arif andrà contro Sarp per difendere Bahar e i bambini. L'uomo, però, non avrà modo di affrontare il suo rivale perché i collaboratori di Sarp saranno pronti a puntare tutte le loro armi contro Arif. Dopo Doruk sarà il turno di Nisan, anche lei verrà presa da Sarp e allontanata da Bahar: "Se vuoi andare via lo farai senza i bambini", dirà l'uomo a sua moglie che sarà costretta a restare. Arif andrà via, ma Bahar sarà ancora più disperata e disgustata da suo marito. A quel punto a La forza di una donna arriverà il momento della verità. Una volta tornato allo chalet, Sarp spiegherà a Bahar tutto quello che è successo dopo la caduta dal traghetto e le ripeterà che Piril per lui non è mai stata niente.

La donna ascolterà tutto di nascosto e per il dolore tenterà di farla finita. Ormai tutto si sgretolerà: Leyla, preoccupata per Piril, chiamerà Suat per avvertirlo dell'umiliazione subita. L'imprenditore, stufo dei colpi di testa di Sarp, andrà allo chalet per prendere sua figlia e i suoi nipoti, lasciando suo genero senza guardie del corpo.

Il dolore di Bahar, Nisan e Doruk ne La forza di una donna

Nelle puntate precedenti, Bahar ha scoperto che Yeliz è morta e tutto è cambiato. La donna ha incolpato Sarp della grave tragedia e ha chiuso con lui. Bahar ha telefonato ad Arif: "Portami via da qui" , ha detto all'uomo che si è messo subito in macchina per raggiungerla. Quando Arif è arrivato allo chalet, Nisan e Doruk gli sono corsi incontro con un grande affetto che ha fatto impazzire di gelosia Sarp.

Bahar è andata via con il suo amico solo per andare al cimitero e ha lasciato i bambini con il loro padre e Piril. Per la donna e Arif è arrivato il momento di pensare ad una fuga, perché il loro obiettivo è andare subito alla polizia appena messi in sicurezza i bambini. Nel frattempo, allo chalet, Sarp ha provato goffamente a spiegare a Nisan e Doruk che Yeliz non c'è più. L'uomo ha anche tentato di farli giocare e divertire, non tenendo conto di quanto la donna fosse importante per i suoi figli. Sia Nisan che Doruk, infatti, non avevano nessuna voglia di giocare.