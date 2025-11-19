Sarp dirà a Bahar che Piril lo ha aiutato a trovare Sirin il giorno del trapianto nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Piril mi ha salvato la vita", dirà la donna, stupita dalle parole di suo marito.

Le anticipazioni tv rivelano che per Sarp e Bahar sarà tempo di chiarimenti e dopo tante incomprensioni arriverà la verità. L'uomo racconterà a sua moglie che è caduto dal traghetto per colpa di Sirin che lo aveva accusato di molestie. A Bahar inizierà ad essere tutto più chiaro.

La gelosia di Sarp ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tenterà la fuga con i suoi bambini, ma suo marito la fermerà.

Arif aspetterà la donna e i suoi figli fuori dal cancello dello chalet, ma Sarp si accorgerà di tutto e sarà fuori controllo. L'uomo sarà pronto a tutto pur di trattenere Bahar, tanto che userà Doruk e Nisan per costringerla a restare con lui. L'atteggiamento arrogante e violento di Sarp farà perdere la pazienza anche ad Arif che non avrà paura di arrivare alle mani con lui. Lo scontro tra i due uomini, tuttavia, non servirà a cambiare le cose. Sarp dalla sua parte avrà un gruppo di uomini armati e inoltre farà portare Nisan e Doruk in casa. A Bahar non resterà altra scelta che rinunciare alla sua fuga e mandare via Arif, anche se a malincuore. La donna rientrerà in casa distrutta e sconfitta, ma Sarp non si accontenterà solo di questo.

L'uomo, infatti, farà una scenata di gelosia a Bahar e Piril assisterà a tutta la scena. "Chi era quello?" chiederà Sarp a sua moglie riferendosi ad Arif. Bahar sarà indignata dal tono di suo marito: "Davvero pensi di essere in diritto di chiedermelo?". Sarà chiaro che per i genitori di Doruk e Nisan è indispensabile sedersi con calma e parlare di tutto quello che è successo durante la loro lontananza. A questo proposito, l'indomani, Sarp sveglierà i suoi figli e senza neanche consultarsi con Bahar li inviterà ad andare in macchina a guardare i cartoni, visto che in casa non ci sono tv. Sarp manderà via anche Piril per poter restare da solo con Bahar e chiarirsi finalmente senza interferenze.

Sarp racconterà a Bahar che Sirin lo ha fatto cadere in mare

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 26 novembre, Bahar sarà ancora convinta che tra Sarp e Sirin ci sia stato qualcosa. A farle pensare ad una tresca tra i due, oltre ai messaggi sul telefono di suo marito scoperti mesi prima, ci sarà il fatto che Sirin è stata accompagnata da Sarp in ospedale il giorno del trapianto. Bahar chiederà spiegazioni a suo marito che inizierà a raccontarle cosa è successo e le rivelerà che è stata Piril a dirgli che Sirin si trovava a causa di Suat quando tutti la cercavano per il trapianto. "Quindi Piril mi ha salvato la vita", dirà Bahar a Sarp che confermerà lo strano scherzo del destino.

"Come puoi pensare che abbia una storia con Sirin dopo quello che mi ha fatto quella sera?" chiederà Sarp a Bahar che non capirà il senso delle sue parole. L'uomo, a quel punto, spiegherà che a causare la sua caduta dal traghetto è stata Sirin, fingendo di essere stata molestata. A Bahar sarà improvvisamente tutto più chiaro: "Come ho fatto a non pensarci?" continuerà a ripetersi in lacrime.

L'ultimo toccante saluto di Bahar a Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar ha organizzato la sua fuga con Arif perché non ne può più di vivere con Sarp, Piril e i gemelli. La donna, per giorni, ha sopportato la convivenza forzata con la nuova moglie di Sarp, ma ha perso tutte le forze quando ha saputo della morte di Yeliz.

Bahar, in preda alla rabbia, ha urlato contro suo marito, accusandolo di essere il colpevole di quello che è successo alla sua migliore amica. Il primo pensiero per Bahar è stato andare al cimitero a dare l'ultimo saluto a Yeliz e in questa occasione ha rivisto Arif, Hatice, Ceyda e Enver. La protagonista de La forza di una donna si è resa conto di quanto le mancasse la sua vita e ha deciso di studiare un piano per prendere i bambini e andare via dallo chalet all'insaputa di Sarp. D'accordo con Arif, Bahar ha pensato che sarebbe stato meglio tornare a casa prima di rivolgersi alla polizia e denunciare Sarp.