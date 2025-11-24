Emre inviterà Ceyda a cena nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre: la ragazza si illuderà pensando a un possibile ritorno di fiamma, ma lui avrà intenzione di presentarle un amico per aiutarla.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin e Emre si incontreranno ancora una volta per caso. Lui, infatti, accompagnerà Hatice a casa con i bagagli di Idil e Sirin lo accoglierà con piacere. Mentre sarà da sola con sua madre, Sirin apprenderà che Emre ha perso sua moglie per la stessa malattia di Bahar e ne sarà colpita. Durante la breve visita, Hatice noterà subito gli sguardi tra i due e ipotizzerà una storia d'amore tra loro.

Quando andrà a letto, Hatice spiegherà a Enver che le piacerebbe se la loro figlia si innamorasse di Emre.

Un nuovo incontro casuale per Emre e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre accompagnerà Hatice a casa e ne approfitterà per portare le ultime cose di Idil. Sirin aprirà la porta e sarà stupita nel rivederlo: quando Hatice farà le presentazioni, capirà subito che i due si sono già conosciuti. La ragazza inviterà Emre ad entrare e prendere un te con la famiglia e questa sarà un'occasione per conoscersi meglio. Quando Sirin sarà da sola in cucina di Hatice, apprenderà da sua madre che la moglie di Emre è morta per la stessa malattia che aveva Bahar e ne sarà colpita.

Il dolce che la padrona di casa servirà al suo ospite piacerà molto tanto che Emre le chiederà di prepararne qualcuno per il suo locale. Gli sguardi tra la figlia di Hatice e il suo datore di lavoro lasceranno trasparire un reciproco interesse e questo non sfuggirà a nessuno. Quando Enver sarà a letto con sua moglie, la donna gli confiderà che spera in una relazione tra Sirin e Emre.

Nuovi intrecci a La forza di una donna: Hatice inizierà a sperare in Emre

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre, Hatice parlerà a Enver della possibilità che nasca qualcosa tra la loro figlia e Emre. "Hanno la stessa età - dirà la donna - e Sirin è una bella ragazza, certamente gli piace". Enver proverà a smorzare l'entusiasmo dicendo che Emre ha solo fatto una visita di cortesia e non è il caso di illudersi.

L'indomani, al lavoro, arriverà un'illusione per Ceyda a La forza di una donna. Lei riceverà un invito a cena inaspettato dal suo capo. Lei sarà piuttosto reticente, ma alla fine accetterà con molto piacere di fronte all'insistenza di Emre. Appena Hatice tornerà al lavoro, Emre le confiderà che ha invitato Ceyda per farla distrarre e ha intenzione di presentarle un suo amico. Le intenzioni dell'uomo, quindi, non saranno quelle sperate da Ceyda che intanto sognerà un ritorno di fiamma con il suo ex.

Ceyda è in un momento molto critico della sua vita

Nelle puntate precedenti, Emre ha assunto Hatice e Ceyda al suo locale per aiutare la sua ex. Per lei, infatti, è un momento davvero difficile a causa della morte di Yeliz e dell'assenza di Bahar.

Ceyda ha accettato il lavoro e sta provando a ricominciare, anche se non è semplice. La donna fa molta fatica ad addormentarsi e l'insonnia la porta a presentarsi al locale molto prima del previsto. Ceyda sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro e non c'è spazio per i sentimenti. Resta in lei lo splendido ricordo della storia d'amore vissuta in gioventù con Emre dal quale è nato Arda, il suo bambino che vive con la nonna. Ceyda ha sempre tenuto nascosto a Emre che ha avuto un figlio.