Leyla telefonerà a Suat di nascosto nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre: "Piril sta molto male, ha preso dei farmaci e ha tentato di farla finita ", dirà la ragazza allarmando l'uomo.

Le anticipazioni tv rivelano che Leyla si preoccuperà per le parole di Piril dopo il tentato suicidio. "Spero di ammalarmi e morire", dirà alla baby sitter. Suat chiamerà subito Munir e gli ordinerà di andare allo chalet per riportare Piril a casa. Nel frattempo, Idil ruberà a Sirin il bracciale e andrà a venderlo, facendoselo sostituire con uno falso.

La grande sofferenza di Piril e il gesto disperato per Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril avrà una crisi e tenterà di farla finita nella puntata di sabato 29 novembre. La donna, umiliata da Sarp che continuerà a negare ogni sentimento nei suoi confronti, non ne potrà più e assumerà un'ingente quantità di farmaci. Piril andrà in camera sua e perderà conoscenza poco dopo. Ad accorgersi di tutto sarà Bahar che noterà il flacone dei medicinali nella spazzatura e correrà a salvare la vita a Piril. La madre di Doruk e Nisan riuscirà ad evitare il peggio facendo riprendere i sensi alla sua rivale e facendola vomitare. Pur essendo salva, però, Piril continuerà a soffrire e la sua mente non sarà affatto guarita.

La donna non avrà voglia di fare niente e quando si alzerà dal letto si rifiuterà persino di mangiare. Leyla sarà molto preoccupata per lei e la spronerà a reagire per il bene dei suoi figli. "Spero di ammalarmi e morire", dirà Piril, si occuperà Bahar dei miei bambini. Vedere la signora ridotta in questo stato farà scattare un allarme in Leyla che non se la sentirà di fare finta di niente. Appena ne avrà la possibilità, la babysitter dei gemelli telefonerà a Suat per informarlo di quello che è successo a Piril. "Tua figlia sta molto male, ha tentato di farla finita", dirà la ragazza, "Ha preso dei farmaci". Leyla dovrà riattaccare subito, perché userà di nascosto il telefono di Sarp e temerà il suo ritorno.

Idil si impossessa del bracciale di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre, Suat sarà terrorizzato all'idea che sua figlia possa lasciarsi andare. Dopo la telefonata di Leyla, l'uomo non perderà tempo e chiamerà Munir: "Andiamo a prendere Piril". La guardia del corpo spiegherà a Suat che Sarp gli ha detto di non tornare in quel posto, ma il padre di Piril non avrà intenzione di sottostare agli ordini di suo genero. "Mia figlia ha provato a suicidarsi per colpa di quel teppista", dirà Suat in preda alla rabbia, pronto a riportare Piril e i gemelli a casa. Nel frattempo, Sirin si troverà al lavoro e servirà una cliente senza sapere che si tratta della moglie del capo.

Come sempre, la ragazza sminuirà la qualità dei tessuti, ma questa volta il suo gioco le costerà il posto di lavoro. Idil, intanto, ruberà il prezioso bracciale di Sirin e andrà a venderlo a un suo amico gioielliere. La ragazza chiederà di ottenere un clone di quel bracciale con delle pietre finte per evitare che la figlia di Hatice si accorga di tutto.

Piril delusa profondamente da Sarp

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha raccontato a Bahar tutto quello che gli è successo dopo la caduta in mare. L'uomo ha spiegato che Piril gli ha salvato la vita e lo ha portato a casa sua e ha raccontato il terribile scontro con il figlio di Nezir. "Ho ucciso un ragazzo", ha detto Sarp a Bahar, "Era l'ex di Piril e le ha puntato un'arma contro perché pensava che fossimo amanti".

Sarp ha avuto modo di dimostrare a Bahar che è stato vittima degli eventi causati da Sirin, ma questo non è bastato a convincere la donna a tornare con lui. La coppia tanto sognata agli inizi de La forza di una donna si è rivelata solo una fantasia. Bahar ha escluso di ricostruire la famiglia con Sarp e lui ha insistito, dicendo di non aver mai amato Piril. Pur di tornare con sua moglie, l'uomo ha sminuito il matrimonio con Piril, dicendo che tra loro c'era solo amicizia. Sentire le parole di Sarp ha ferito profondamente la figlia di Suat che in preda alla disperazione ha provato a farla finita.