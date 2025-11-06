Le anticipazioni della soap Tv La forza di una donna rivelano che Bahar sarà distrutto dal dolore quando scoprirà che Yeliz è morta e si recherà sulla sua tomba chiedendole perdono per quanto accaduto, consapevole che è a causa sua che ha perso la vita. Bahar incolperà a sua volta Sarp per quanto accaduto dopo aver scoperto che sono stati gli scagnozzi di Nezir a uccidere l'amica.

Bahar accusa Sarp per la morte di Yeliz

Nelle puntate in onda a breve su Canale 5 Bahar scoprirà cosa è accaduto a Yeliz nonostante tutti i tentativi di Sarp di nasconderle la verità.

Bahar sarà sconvolta dalla morte dell'amica e non perderà occasione per accusare Sarp per quanto accaduto: "Se tu non fossi tornato, Yeliz sarebbe ancora viva". Bahar non riuscirà a darsi pace per la scomparsa della donna e vorrà sapere nei dettagli cosa sia accaduta quella drammatica sera e soprattutto chi ne è il responsabile.

Bahar si metterà poi in contatto con Arif, al quale chiederà di raggiungerla al rifugio segreto per accompagnarla al cimitero, visto che vorrà dare un ultimo saluto all'amica scomparsa. Per lei sarà devastante dover affrontare un dolore così intenso e sfiderà con coraggio anche il rischio di venire localizzato dagli uomini di Nezir.

Bahar distrutto sulla tomba di Yeliz: 'Ti prego perdonami'

Dopo aver geolocalizzato la sua posizione, Bahar verrà raggiunta da Arif ed insieme a lui si dirigerà al cimitero, lasciando Nisan e Doruk alle cure di Sarp. Sulla tomba di Yeliz , ci saranno anche Ceyda, Hatice e Enver, con li quali Bahar di stringerà in un commovente abbraccio. Bahar sarà preda dei sensi di colpa per ciò che è accaduto a Yeliz e, volgendo lo sguardo sulla lapide dirà: "Ti prego perdonami".

La morte di Yeliz rappresenterà un colpo durissimo non solo per Bahar, ma per tutti gli amici della donna, in particolare Ceyda. Anche lei, al pari di Bahar, faticherà a superare il lutto. Dopo aver fatto visita, alka tomba di Yeliz, Bahar non tornerà subito al rifugio come aveva promesso a Sarp.

Insieme ad Arif, la donna studierà un modo per fuggire insieme a Nisan e Doruk.

La forza di una donna conquista il 27% di share

La serie con Bahar è una delle soap Tv più viste dal pubblico televisivo italiano e lo dimostrano i dati di ascolto giornalieri: la soap riesce a conquistare il 27% di share nel pomeriggio di Canale 5, superando in termini di share anche programmi cult come Uomini e donne, che si ferma al 25%. Un risultato eccellente per questa dizi turca che continua ad andare in onda, oltre che dal lunedì al venerdì, anche il sabato pomeriggio con una lunga puntata della durata di circa due ore e che viene seguita da una media 2 milioni di telespettatori.