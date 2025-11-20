Ceyda sarà spietata con Sarp al telefono nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Dio ti maledica", dirà, "Yeliz è deceduta per colpa tua".

Bahar permetterà a Sarp di passare una notte da Hatice e Enver appena Nezir li lascerà liberi. Ceyda parlerà al telefono con la sua amica, Doruk e Nisan, ma a un certo punto i bambini le chiederanno anche di salutare il loro papà. In preda alla rabbia, Ceyda esprimerà il proprio disprezzo a Sarp, da lei considerato responsabile della fine di Yeliz.

Grande gioia a La forza di una donna: Hatice e Enver riabbracceranno i nipoti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i bambini saranno costretti a passare un periodo alla villa di Nezir. Quest'ultimo, infatti, riuscirà a stanare Sarp ma nel momento in cui i suoi uomini arriveranno allo chalet, ci saranno solo Bahar e i bambini. Pur di arrivare al suo nemico, Nezir porterà la famiglia di Sarp alla sua villa, certo che l'uomo andrà ad affrontarlo. Doruk, Nisan e Bahar saranno trattati come ospiti e Nezir non torcerà loro un capello, ma riuscirà a catturare Sarp e a rinchiuderlo in un capanno. L'uomo avrà intenzione di vendicarsi dell'assassino di suo figlio con delle torture psicologiche, facendogli credere che farà del male alla sua famiglia.

In realtà Nezir si affezionerà moltissimo a Doruk perché in lui vedrà il figlio che ha perso. L'affetto per il piccolo ospite sarà tale che ad un certo punto l'uomo deciderà di liberare tutti, anche Sarp, e lo farà in piena notte. Bahar e i bambini andranno a casa di Enver, l'unico posto che a quell'ora potrebbe accoglierli e con loro ci sarà anche Sarp. Bahar sarà molto chiara con lui: resterà da Hatice solo una notte e poi dovrà cercarsi una casa, perché non torneranno ad essere una coppia. La gioia di riabbracciare Bahar e i bambini sarà immensa per Enver e Hatice che spalancheranno la porta della loro casa e accetteranno anche Sarp. I bambini saranno entusiasti, anche perché non si renderanno conto che i loro genitori non stanno più insieme e non torneranno ad essere una famiglia.

Bahar, Nisan e Doruk liberi a casa di Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, appena sistemati a casa di Hatice, Bahar e i bambini telefoneranno a Ceyda per darle la bella notizia. Per la donna sarà una felicità indescrivibile risentire la voce della sua amica. Bahar spiegherà che per quella notte resterà a casa di Enver, ma avrà poco modo di parlare con Ceyda perché Nisan e Doruk saranno impazienti di avere il telefono. I bambini, in preda all'entusiasmo saluteranno Ceyda e quando finiranno di parlare con lei insisteranno affinché anche Sarp condivida questo momento di gioia. L'uomo esiterà prima di prendere il telefono, ma Doruk lo pregherà di salutare la sua amica anche se non la conosce.

Sarp dovrà cedere, ma quando Ceyda sentirà la sua voce sfogherà tutta la sua rabbia nei suoi confronti. "Dio ti maledica", dirà la donna, "Come osi parlami?".

Sarp fingerà una normale conversazione davanti ai bambini, mentre Ceyda continuerà a inveire contro di lui: "Yeliz è morta per colpa tua". Sarp passerà nuovamente il telefono a Bahar che dovrà sentire i rimproveri della sua amica: "Che ci fa lui con voi?" chiederà. Ceyda non riceverà nessuna risposta, perché Bahar chiuderà la conversazione rimandandola ad un altro momento.

Ceyda si sente molto sola senza Bahar e Yeliz

Nelle puntate de La forza di una donna recentemente in onda in Italia, Bahar ha appena scoperto che Yeliz è morta ed è andata su tutte le furie.

"Avrei preferito che fossi morto tu", ha urlato con rabbia incolpando suo marito per quello che è successo alla sua migliore amica. Subito dopo, Bahar ha telefonato ad Arif e gli ha chiesto di andare a prenderla per portarla al cimitero da Yeliz e darle il suo saluto. Ceyda sta attraversando uno dei periodi più bui della sua vita: da quando ha perso Yeliz non riesce più a sorridere.

Per provare ad aiutarla a voltare pagina, Emre ha assunto Ceyda e Hatice al suo locale e le cose sembrano andare un po' meglio. La donna, tuttavia, si sente molto sola e questo è dovuto anche all'assenza di Bahar, costretta da Sarp a restare allo chalet con lui.