Nei nuovi episodi de La forza di una donna, dopo essere stato liberato dal suo nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) affronterà il rivale in amore Arif Kara (Feyyaz Duman) e gli dirà di non avvicinarsi a Bahar (Özge Özpirinçci) e ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Sarp costretto a rinunciare alla sua ricchezza

Dopo aver sequestrato nella sua villa Bahar, Nisan, Doruk, Piril (Ahu Yağtu), i gemelli Ali e Omer, Suat (Gazanfer Ündüz), Munir (Caner Çandarlı) e Sarp, Nezir li libererà tutti senza dar loro alcuna spiegazione.

Mentre Piril tornerà a casa con i bambini, Sarp, Bahar e i figli si trasferiranno in maniera momentanea da Hatice ed Enver. Dopo qualche giorno, Bahar dirà a Sirin che non vuole che stia vicino ai suoi figli e la accuserà di averle rovinato la vita.

Successivamente, Sarp si recherà a casa di Suat e scoprirà che Nezir ha rinunciato a vendicare la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), quindi a ucciderlo, a una condizione: Sarp sarà costretto a rinunciare alla ricchezza acquisita dopo aver sposato Piril, ma finalmente non dovrà più farsi chiamare Alp Karahan.

Arif esce dal carcere

Per continuare a proteggere i suoi familiari, Sarp tornerà a essere povero all’insaputa di Bahar. Nel contempo, dopo essere finito in carcere ingiustamente con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio di Yeliz (Ayça Erturan), Arif verrà scagionato grazie alla sorella Kismet (Tuğçe Altuğ).

Non appena sarà libero, incontrerà subito Bahar e correrà ad abbracciare Nisan e Doruk all’uscita di scuola sotto lo sguardo di Sarp. Quest’ultimo, essendo a conoscenza che Arif prova dei sentimenti nei confronti di Bahar, gli dirà di allontanarsi dalla sua famiglia. Tuttavia, Arif non si farà affatto intimorire, visto che farà capire a Sarp di non essere disposto a rinunciare ad avere Bahar al proprio fianco.

Intanto, a differenza del marito Enver, Hatice penserà che sua figlia Sirin sia cambiata in meglio grazie a Emre.

Riepilogo: Bahar ha confessato a Sarp di amare Arif

Dopo essere stata portata in un rifugio sicuro da Sarp, insieme ai loro figli Nisan e Doruk, Bahar ha ammesso di provare qualcosa per Arif, il quale è stato presente nella sua vita proprio nei momenti più difficili.

Tutto ha avuto inizio, quando Sarp ha tentato di baciare Bahar, venendo però respinto. A quel punto, messa alle strette dal marito, Bahar gli ha rivelato la verità, confessandogli che tra lei e Arif c'è qualcosa di più di una semplice amicizia.