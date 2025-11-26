Sirin mentirà a Emre quando andrà a cena con lui nelle prossime puntate de La forza di una donna, inventandosi un passato traumatico: "Mio cognato ha abusato di me".

Le anticipazioni tv rivelano che tra Sirin ed Emre nascerà una storia. La ragazza, però, sin dall'inizio si mostrerà completamente diversa dalla realtà. Ceyda, nel frattempo, soffrirà moltissimo per questa situazione.

L'ennesima delusione per Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tra Erme e Sirin nascerà qualcosa di importante. Il proprietario del bistrot sarà affascinato dalla figlia di Hatice e non farà niente per nasconderlo.

Al contrario, Emre inizierà a flirtare con Sirin facendole complimenti e invitandola ad uscire con lui. Per la ragazza sarà un'occasione da prendere al volo, perché oltre a provare attrazione per Emre sarà felice di ferire Ceyda. Quest'ultima, infatti, vedendo Sirin ed Erme insieme soffrirà moltissimo. Si scoprirà, infatti, che la ex cantante ha ancora un debole per il padre di suo figlio e aveva sperato in un ritorno di fiamma con lui. Sirin sarà molto abile a giocarsi le sue carte e non perderà occasione per provocare Ceyda, andando al bistrot sempre sorridente e soddisfatta della sua nuova frequentazione. Ceyda piangerà in silenzio, ma quando ne avrà occasione metterà in guardia Emre: "Sirin è una pazza", gli dirà, "Stai attento a lei".

La prima cena di Emre e Sirin a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice sentirà che Ceyda sta screditando Sirin con Emre e si offenderà con lei. Per l'amica di Bahar sarà l'ennesima batosta, perché si sentirà più sola che mai. Hatice tiferà per Emre e sua figlia e si illuderà che la salute mentale di Sirin possa migliorare. In realtà, la ragazza dimostrerà di essere sempre la stessa quando andrà a cena con Emre. Quest'ultimo porterà Sirin in un ristorante e lei gli parlerà del suo passato inventando una bugia dietro l'altra. La ragazza reciterà la parte della vittima dicendo di essere traumatizzata da un gravissimo evento. "Mio cognato ha abusato di me", dirà spiazzando Emre.

Sirin spiegherà il suo dolore perché nessuno le ha creduto e Sarp era un ottimo attore. Emre sarà profondamente dispiaciuto ma si sentirà anche molto vicino a Sirin, tanto che le dirà che si sta innamorando di lei.

Le bugie di Sirin hanno cambiato la vita di Sarp per sempre

Sirin ha mentito sin dall'inizio de La forza di una donna e ha rovinato la vita a sua sorella Bahar. Invidiosa della sua vita, Sirin ha iniziato a corteggiare Sarp, suo marito, che però è stato chiaro con lei: "Io sono innamorato di tua sorella". La ragazza non si è arresa e ha continuato a perseguitare Sarp fino a seguirlo sul traghetto. All'ennesimo rifiuto dell'uomo, Sirin ha urlato a tutti che lui la stava molestando, scatenando la rabbia della folla contro di lui. Da quel momento la vita di Sarp è cambiata radicalmente: è stato salvato da Piril mentre tutti hanno creduto che fosse morto.